Ljummen veckostart på börserna i Asien

Sydkoreanska Kospi står för en av de största nedgångarna med 2,2 procent.

Inte heller i Kina är det några stora uppgångar. Shenzhen tappar 1,1 procent medan Shanghai är oförändrat. Hongkongbaserade Hang Seng bryter dock mönstret och stiger med 0,4 procent.

Tokyobörsen håller helgstängt.

Även om det amerikanska utspelet om ett eldupphör ifrågasatts inte minst av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har oljemarknaden reagerat. På måndagen har priset för Nordsjöolja (Brent) sjunkit med 1,8 procent till 102,9 dollar per fat enligt CNBC.