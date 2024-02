Lista: Månadssparar du som din ålder?

Bioteknikbolaget Carbiotix som utvecklat ett prebiotiskt fiber steg 433 procent på onsdagsmorgonen efter ett USA-godkännande för sin första prebiotiska ingrediens baserad på majskli. Carbiotix går därmed från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med en global adresserbar marknad på 1 miljard EUR. Bolaget genomför just nu en företrädesemission där teckningskursen är fastställd till …

Att det är oroligt och minst sagt lite skakigt i världen skulle nog få argumentera emot. I både Europa och mellanöstern rasar krig. Under året ska nära hälften av världens befolkning gå till vallokalerna för att rösta. Under 2023 såg vi den snabbaste ränteuppgången någonsin och en börs som åkte jojo för att avsluta året …

Yngre har färre aktier

Antal aktier och fonder som folk totalt har i sin portfölj ökar också med ålder. 77-åringarna har 10 aktier i snitt medan gruppen under 35 år bara har fyra. Fonder har man ännu färre av, två eller tre stycken för den lite äldre åldersgruppen.

Flest börsaffärer per år är det dock en annan åldersgrupp som står för. Nämligen 60-talisterna, 55-65 åringarna. De gör i snitt 85 affärer per år enligt Nordnets statistik. Inte riktigt lika aktiva är ungdomarna under 25 år. Här gjordes drygt 2 affärer i månaden, eller 28 stycken på senaste helåret.

Hela kartläggningen med siffror för alla åldrar finns att läsa här.

Läs mer:

Nordnet: därför köper sparar global fonder

Avanza-miljonärernas favoritaktier just nu

ANNONS