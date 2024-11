Just nu: Klarna väljer bort Sverige

Klassiska bilar

Sista Mercedes-Benz 300 SL Gullwing till auktion

En ikonisk Mercedes-Benz 300 SL Gullwing från 1957, den sista tillverkade, auktioneras ut i Las Vegas. En sann ikon inom bilvärlden, den sista tillverkade Mercedes-Benz 300 SL Gullwing från 1957, kommer att auktioneras ut av RM Sotheby’s i Las Vegas senare denna månad. Denna röda coupé, döpt till "The Last One", förväntas dra in ett …