Jackpot för Putin: Blödande rysk ekonomi kan få nytt syre

”Skadar västs hopp”

Enligt Bloomberg är USA:s nej ett hårt slag mot västvärldens försök att strypa den ryska krigskassan. Det nuvarande pristaket har enligt experter haft begränsad effekt, bland annat eftersom Ryssland lyckats kringgå sanktionerna med en egen ”skuggflotta”.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Enligt EU:s utrikeschef Kaja Kallas finns det dock en chans att EU eventuellt kan gå vidare ändå, utan USA. Detta eftersom rysk olja främst skeppas via Östersjön och Svarta havet.

Oljepriserna rusar efter attack

Samtidigt händer något som enligt Newsweek kan gynna Ryssland än mer. Efter Israels attack mot Iran – en av världens största oljeproducenter – har oljepriserna skjutit i höjden.

West Texas Intermediate, ett riktmärke för oljepriser, steg med över 7 procent till nästan 73 dollar fatet – det största dagslyftet sedan mars 2022.

ANNONS

Det här innebär enligt Institute for the Study of War att Ryssland nu kan få in mer pengar på sin olja och därmed också förlänga sin förmåga att bedriva krig i Ukraina.

Kan bli tillfälligt lyft

Men alla experter tror inte att prislyftet blir långvarigt.

Nikos Tzabouras, marknadsanalytiker på Tradu.com, säger till Newsweek att priserna kan falla igen om konflikten inte eskalerar. Det krävs riktiga störningar i oljeflödet, som skador på Irans infrastruktur eller blockader, för att priset ska hålla sig högt.

Även Allen Good, aktieanalytiker på Morningstar, säger att prisuppgången mycket väl kan visa sig vara tillfällig. OPEC planerar att öka produktionen och efterfrågan är fortfarande svag.

Avgörande möte i G7

G7-länderna möts i Kanada på söndag och väntas diskutera oljesanktionerna vidare. Men enligt Bloomberg är det USA:s president Donald Trump och hans stab som kommer fatta det slutgiltiga beslutet.

Läs också: Experten: Hela Ryssland backar upp Putins krig. Dagens PS