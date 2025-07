Ja till miljardbud: "Vår största affär någonsin"

Klimat

Därför ska du inte köpa hus vid havet

En upptäckt under isen chockar forskarna. Köp inte hus nära vatten, varnar geologen. Under två kilometer is på Grönland har forskare gjort en oväntad upptäckt som väcker både förvåning och oro: spår av ett gammalt tundralandskap med växter, svampar och insekter – mitt under inlandsisens kärna.? Upptäckten pekar på att istäcket har smält bort tidigare …