GM fäller krokben för Tesla

Martin Wallin, fondförvaltare på Lannebo, har varit i branschen i 25 år. Här ger han sin syn på börsen och vad vi kan förvänta oss framöver. När Martin Wallin, förvaltare för fonden Lannebo Sverige Plus, funderar på vad som kännetecknar börsen är hans första reflektion kortsiktighet och ett just nu-fokus. “Det finns väldigt lite utrymme för reflektion …

Ett förhållandevis okänt svenskt industriföretag med fokus på miljö växer så det knakar. Och intresset för bolagets lösningar ökar kraftigt – både i Sverige och utomlands. Nasdaq First North-listade Vimab Group presenterade en mycket stark rapport för tredje kvartalet där omsättning, vinst och kassaflöde förbättrades kraftigt. Omsättningen i kvartalet ökade med 69 procent till 99 …

Anemi, sepsis och malaria är tre mycket allvarliga sjukdomstillstånd som representerar enorma medicinska behov inom akut och kronisk vård. Trots detta finns det stort behov av effektiva behandlingar som specifikt tar sig an angelägna aspekter av dessa sjukdomar. Det svenska börslistade bolaget Modus Therapeutics (MODTX, First North) har tagit fasta på detta och arbetar med att …

Fäller krokben

Genom affären fäller inte bara GM ett krokben för Teslas jakt på den första familje-elbilen med en prislapp under 300 000 kronor, de får också omedelbart tillgång till all behörig kunskap i gigacasting-industrin.

The race is on. Konkurrens när det är som bäst.

