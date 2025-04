Ikonen Buffett vinnare när hela börshavet stormar

Larry Fink: Vd:ar tror att USA är i lågkonjunktur

Kapitalförvaltarjätten Blackrocks vd Larry Fink säger att de flesta vd:ar han pratar med tror att USA:s ekonomi är i lågkonjunktur. “Ekonomin försvagas just nu”, sade Fink i en intervju på måndagen vid Economic Club of New York, och tillade att han utgår från att det kommer med ekonomisk avmattning under de kommande månaderna.

72-årige Larry Fink varnade också för att aktiemarknaden kan falla mer. (Fortune)

Rally på Tokyobörsen efter branta börsfallet

Marknaderna i Asien återhämtar sig på tisdagen efter börsslakten. Initialt steg Nikkei 225 i Tokyo, Japan, med hela 6,81 procent. Just nu, klockan 06.30 svensk tid, att det japanska börsindexet upp med 5,44 procent. Även Topixindexet var upp med extremt starka 6,81 procent i början av handeln.

Hang Seng i Hongkong står just nu på plus med 1,58, Kospi i Sydkorea stiger med 0,57 procent, medan Fastlandskinas CSI inledningsvis steg med 0,24 procent. I Australiens är S&P/ASX 200 upp med 1,84 procent strax före stängning. (CNBC)

Falsk nyhet snyggade till USA:s börssiffra

Plötsligt vände den amerikanska aktiemarknaden upp, och det skulle senare visa sig på grund av så kallade fake news, det vill sig falska nyheter från Vita huset om att Donald Trump övervägde en tullpaus.

“På tre minuter tog kursen ett brant glädjeskutt upp på plus. Ytterligare några minuter senare, klockan 10.18, peakade den på plus tre procent. Jämfört med värdet vid öppning hade S&P 500 ökat med motsvarande nästan 2 500 miljarder kronor”, konstaterar Aftonbladet.

Dess för innan hade det breda börsriktmärket på Wall Street, S&P 500 störtdykt med nästan fem procent. Nu stannade börsnedgången i New York på 0,23 procent till följd av den falska nyheten. Stockholmsbörsen rasade med 4,82 procent, det var ungefär lika illa på börserna i London och Frankfurt. (Aftonbladet)

Trycket hårt på banker i börsraset

Oroliga kunder besöker eller hör av sig till bankerna i börskaoset, och nätmäklaren Avanza drabbades av tekniska problem med sin app när rekordmånga loggade in samtidigt. Det är uppenbart att spararna är nervösa när aktiemarknaden störtar ner i källaren i spåren av Trumps aggressiva tullpolitik.

“Det är viktigt att hålla sig till sin långsiktiga strategi och att inte dras med känslomässigt”, säger Nordeas chefsstrateg Johan Larsson. (SVT)

Handelskriget gör småföretagare oroliga

Det handelskrig som USA:s president Donald Trump dragit i gång gör många svenska småföretagare oroliga. Nu har Business Sweden fått öppna en helt ny avdelning för att svara på frågor från företag som gör affärer med USA.

“Om man har USA som en viktig marknad är man väldigt orolig nu för vad som ska hända framöver”, säger rådgivare Joakim Abeleen. (Ekot, SR)

Kina svar på Trumps hot: Slåss till slutet

Nu skramlar Trump med att höja tullarna med 50 procent till procent mot Kina, som svarar att landet tänker slåss “till slutet”. Så här säger en talesperson för Kinas handelsdepartement: “USA:s hot om att eskalera tullarna mot Kina är ett misstag ovanpå ett misstag”.

Bakgrunden till Trumps senaste tullhot är att Kina beslutat om strafftullar på 34 procent på amerikanska varor från den 10 april. (Expressen)

Så rika är amerikanarna på sina bostäder

När aktiemarknaden rasar har många amerikaner en bostadsförmögenhet att falla tillbaka på, och den uppgåpr i dag till hisnande 35 biljoner dollar.

Förmögenheterna i USA har kommit med stigande fastighetsskatter och svårare att ta bostadslån.

“Om fastighetsskatten fortsätter att stiga känner jag att även om jag betalar av mitt hus betalar jag i princip fortfarande hyra”, säger en bostadsköpare till WSJ. (The Wall Street Journal)