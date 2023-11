Historiskt: Japanska Softbank noteras på börsen

Privatekonomi

Disney World: En hutlöst dyr historia

Det kostar skjortan för barnfamiljer att besöka Disney World i USA. Under de senaste tio åren har priserna mer än fördubblas. Walt Disney Co. tjänade enorma summor på sina nöjesparker under förra året. Mycket tack vare en strategi där besökare får betala extra för allt från en middag med Askungen till att gå före i …