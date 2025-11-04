Dagens PS
Här är försvarsministerns nya karriär

Förre försvarsministern gör comeback
Kliver fram igen. Förre försvarsministern Mikael Odenberg går in som styrelseledamot i energilagringsbolaget Byhmgard som nu noteras. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Två fastighetsprofiler, en omtalad entreprenör, en före detta försvarsminister och en tidigare landslagsspelare. Vad det blir? Det här.

Det handlar om energibolaget Byhmgard som nu börsnoteras på NGM med 6 november som första handelsdag.

Bolaget har firat fyra födelsedagar så här långt och där gått från att leverera batterier till villor och industrier till att bli vad man kallar ”en ledande aktör inom storskalig batterianläggning”.

”Siktet är nu inställt på en snabb expansion i Europa”, skriver man i en pressrelease.

Byhmgard utvecklar och paketerar energilagringsprojekt och investerar i projekten båe själva och tillsammans med ”strategiska partners”.

”Bolagets vision är att bli en central del av Europas gröna omställning genom att leverera den flexibilitet och stabilitet som elnäten behöver”, är beskrivningen av missionen.

På väg mot notering tidigare

Byhmgard har varit på väg mot notering tidigare, då genom att gå ihop med redan noterade Suntrade, som för övrigt just meddelat att man ställer om för att fokusera på batterilagring.

Suntrade har sålt ett litet solcellsprojekt i Uppsala för cirka 900 000 kronor och har två kvar som man undersöker ”strategiska alternativ” för.

Äktenskapet mellan Byhmgard och Suntrade ställdes dock in redan innan det kom till lysning i krkan och nu noterar sig i stället Byhmgard på NGM via ett omvänt förvärv, där Byhmgard tar över Spiffbets börsplats.

”Att noteras på börsen är ett naturligt nästa steg i vår resa”, säger Christian Byhmer, vd och grundare, som förklarar att man vill ge fler investerare chansen att sätta in pengar i bolaget.

Den kände entreprenören Johan Staël von Holstein är en av investerarna i Byhmgard, fastighetsmiljardären Per Taube en annan. (Foto: Jessica Gow/TT)
Förstärker truppen

Det gör man, i likhet med hårdsatsande fotbollsklubbar, genom ett knippe profilerade värvningar.

Bland 2024 års investerare finns sålunda fastighetsprofilerna Per Taube och Marjan Dragicevic liksom serieentreprenören Johan Staël von Holstein.

I samband med noteringen fylls bolagets kassa på med 60 miljoner kronor från nya och gamla investerare och dessutom förstärker man styrelsen.

Där kliver Mikael Odenberg, tidigare moderat försvarsminister och, efter en bullrande avgång, generaldirektör för Svenska kraftnät.

”Hans erfarenhet och kompetens inom både energifrågor och nationell säkerhet adderar stark strategisk kunskap som passar för Byhmgards fortsatta expansion”, kommenterar Christian Byhmer affischnamnet.

”Skapar fundament”

”Byhmgard bygger inte bara batterisajter, utan är med och skapar fundamentet för Europas framtida energisystem och en kritisk del av stabiliteten i kontinentens elnät”, säger Mikael Odenberg som omedelbart börjar göra sig förtjänt av styrelsearvodet.

Parallellerna med sportens värld blir än mer tydliga då även Hampus Jildenbäck, med erfarenhet från Trelleborg och som marknadschef för energitechbolaget Flower, kliver in i styrelsen.

Han är nämligen, vid sidan av övriga meriter, tidigare landslagsspelare i handboll och gjorde som högersexa sju landskamper.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

