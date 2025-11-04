Här är försvarsministerns nya karriär

Det handlar om energibolaget Byhmgard som nu börsnoteras på NGM med 6 november som första handelsdag.

Bolaget har firat fyra födelsedagar så här långt och där gått från att leverera batterier till villor och industrier till att bli vad man kallar ”en ledande aktör inom storskalig batterianläggning”.

”Siktet är nu inställt på en snabb expansion i Europa”, skriver man i en pressrelease.

Byhmgard utvecklar och paketerar energilagringsprojekt och investerar i projekten båe själva och tillsammans med ”strategiska partners”.

”Bolagets vision är att bli en central del av Europas gröna omställning genom att leverera den flexibilitet och stabilitet som elnäten behöver”, är beskrivningen av missionen.

På väg mot notering tidigare

Byhmgard har varit på väg mot notering tidigare, då genom att gå ihop med redan noterade Suntrade, som för övrigt just meddelat att man ställer om för att fokusera på batterilagring.

Suntrade har sålt ett litet solcellsprojekt i Uppsala för cirka 900 000 kronor och har två kvar som man undersöker ”strategiska alternativ” för.

Äktenskapet mellan Byhmgard och Suntrade ställdes dock in redan innan det kom till lysning i krkan och nu noterar sig i stället Byhmgard på NGM via ett omvänt förvärv, där Byhmgard tar över Spiffbets börsplats.

”Att noteras på börsen är ett naturligt nästa steg i vår resa”, säger Christian Byhmer, vd och grundare, som förklarar att man vill ge fler investerare chansen att sätta in pengar i bolaget.

