Skulle göra miljardaffär – hade bara 1 dollar på kontot

Skralt på kontot

På Browns konto skramlade en blygsam summa om 1 dollar omkring. Kapital som han med hjälpa av en förfalskad skärmdump försökte förvanska till 182 miljoner dollar.

Så blev det alltså inte.

Den påstådda affären kunde inte finansieras. Virgin Orbit tvingades till konkurs och fick avskeda mer än 85 procent av sin personal.

Får svara till SEC

Och Brown?

Han får nu möta konsekvenserna av sin tomma löften sedan United States Securities and Exchange Commission, SEC under måndagen lämnat in en stämningsansökan i en federal domstol i Texas.

Där konstaterar den amerikanska myndigheten att Brown gav “falska och vilseledande uttalanden och utelämnade information om sin investeringserfarenhet och tillgängliga medel för att göra ett sådant erbjudande”.

Lovat runt? Vi sade ju det.

