Går mot strömmen – väljer aktierna som andra ratar

Så tänker Ludvig Åberg kring miljonerna

Andraplatsen i US Masters gav inte bara eko i golfvärlden och svenska folket. Det gav också ett stort klirr på golfstjärnan Ludvig Åbergs bankkonto. 23 miljoner kronor plus kunde Sveriges senaste golftalang konstatera att saldot blev när han puttat i det sista slaget på golfbanan Augusta i Georgia sent svensk tid under söndagen. Spelat in …