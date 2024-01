Första förlustveckan på 2,5 månader i NY

Det här rapporterar CNBC och uppger att det breda S&P 500 under gårdagen avslutade med en blygsam uppgång på 0,18 procent.

Tekniktunga Nasdaq stängde 0,09 procent högre medan industritäta Dow Jones adderade 0,07 procent.

Det var första gången på tio veckor som USA-börserna stängde en handelsvecka i negativt territorium.

Störst nedgång under den inledande börsveckan 2024 noterade Nasdaq, som enligt den amerikanska nyhetskanalen gick ned med 3,25 procent vilket uppges vara den sämsta utvecklingen under en vecka sedan september.

Veckofacit för jämförelseindexet S&P 500 blev minus 1,52 procent medan Dow Jones backade 0,59 procent under den korta handelsveckan.

Jobbsiffror hotar snabba räntesänkningar

Under fredagen kom arbetsmarknadssiffror in i USA som visade på en oväntat stor ökning av antalet jobb under december.

Statsräntorna steg på jobbstatistiken, liksom aktiemarknaden alltså.

Ur penningpolitisk och ekonomisk synpunkt kan jobbsiffrorna innebära att den amerikanska centralbanken Federal Reserve skjuter fram sina räntesänkningar.

Marknaden har i hög grad trott och hoppats på att Fed ska börja sänka räntan redan i mars, och de mest optimistiska prognoserna är att centralbanken sänker räntan sex gånger i år.

“Dessa förväntningar kommer att behöva sänkas”, konstaterar nu CNBC.

