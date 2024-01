Forskningsbolag rekordrusar efter godkännande i USA

Toppekonom: Hotet ökar mot Kinas ekonomi

”Jag tror att det är ett kritiskt år för den kinesiska ekonomin i den meningen att deflationen kan vara på väg in i en ond cirkel”. Det säger Robin Xing, chefsekonom för Kina på den amerikanska bankjätten Morgan Stanley, till Financial Times. Under onsdagen redovisas BNP-siffran för 2023 från världens näst största ekonomi. Kina uppskattar …