Fondernas modell: Lönelyft för förvaltare – högre kostnader för kunderna

Ett uppmärksammat exempel är när Millennium Management, grundat av Izzy Englander, tidigare i år värvade Steve Schurr från konkurrenten Balyasny. För att locka över Schurr uppges bolaget ha behövt erbjuda ett avtal värt omkring 100 miljoner dollar, enligt Financial Times.

Enligt Bloomberg betalade investerare i Balyasnys största fond över 768 miljoner dollar i avgifter 2023, vilket innebar att en bruttoavkastning på 15,2 procent krympte till bara 2,8 procent i nettovinst för kunderna. Nästan 90 procent av avgifterna gick till löner och förmåner för förvaltare och anställda.

Har vuxit rejält de senaste åren

Multi-managerfonder som Citadel, Point72, Balyasny och Millennium, ExodusPooint har på kort tid vuxit till att bli hedgefondvärldens giganter. Totalt hantera de fem tillsammans ungefär 200 miljarder dollar.

Genom att resa enorma belopp från investerare, ofta 50 miljarder dollar eller mer, och sedan använda bankernas hävstångseffekter, kan de fördela kapital till hundratals portföljförvaltare.

Varje förvaltare driver i praktiken sin ”pod”, som fungerar som ett mindre bolag med egen resultaträkning.