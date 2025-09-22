Dagens PS
Fondernas modell: Lönelyft för förvaltare – högre kostnader för kunderna

Ersättningarna för de stora hedgfondförvaltarna har ökat med hjälp av en ny modell. (Foto/Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Den globala hedgefondbranschen genomgår just nu en omvandling. En ny affärsmodell bland så kallade ”multi-managers” har skapat helt nya spelregler och lett till att vissa förvaltare kan tjäna över 100 miljoner dollar per år.

Ett uppmärksammat exempel är när Millennium Management, grundat av Izzy Englander, tidigare i år värvade Steve Schurr från konkurrenten Balyasny. För att locka över Schurr uppges bolaget ha behövt erbjuda ett avtal värt omkring 100 miljoner dollar, enligt Financial Times.

Enligt Bloomberg betalade investerare i Balyasnys största fond över 768 miljoner dollar i avgifter 2023, vilket innebar att en bruttoavkastning på 15,2 procent krympte till bara 2,8 procent i nettovinst för kunderna. Nästan 90 procent av avgifterna gick till löner och förmåner för förvaltare och anställda.

Har vuxit rejält de senaste åren

Multi-managerfonder som Citadel, Point72, Balyasny och Millennium, ExodusPooint har på kort tid vuxit till att bli hedgefondvärldens giganter. Totalt hantera de fem tillsammans ungefär 200 miljarder dollar.

Genom att resa enorma belopp från investerare, ofta 50 miljarder dollar eller mer, och sedan använda bankernas hävstångseffekter, kan de fördela kapital till hundratals portföljförvaltare.

Varje förvaltare driver i praktiken sin ”pod”, som fungerar som ett mindre bolag med egen resultaträkning.

Gamla modellen var osäker

Nyckeln till framgången är ett alternativt avgiftsupplägg. Tidigare dominerade den klassiska ”2 och 20”-modellen, där investerare betalade två procent i årlig förvaltningsavgift samt 20 procent på avkastningen.

Men denna struktur innebar ofta att dåliga resultat hos vissa förvaltare kunde äta upp marginalerna för hela fonden, en risk som kallas ”netting risk”. Det gjorde det svårt att behålla de bästa talangerna.

Ny modell säkrar vinsten för förvaltare

I stället har multi-managers infört en så kallad ”pass-through”-modell, där investerarna står för i princip alla kostnader: allt från teknik till bonusar och representation. Det gör att förvaltare kan behålla en mycket större del av vinsten, ofta mellan 15 och 20 procent. I vissa fall så högt som 40 procent.

Resultatet är en hårt konkurrensutsatt marknad om de mest framgångsrika förvaltarna, där ersättningsnivåerna nu når rekordhöjder. För investerarna innebär modellen högre kostnader, men för fonderna, och deras stjärnförvaltare, har den blivit en guldkalv.

Multi-manager
En hedgefondstruktur där kapitalet delas upp mellan många portföljförvaltare som driver egna team, så kallade ”pods”. Varje pod fungerar som ett litet företag med eget resultatansvar. De största fonderna kan ha hundratals förvaltare.

Pass-through-modellen
En avgiftsmodell där investerarna betalar nästan alla fondens kostnader – från teknik till bonusar och rekrytering. Det gör att förvaltarna kan behålla en större del av vinsten, ofta 15–40 procent. Kritiker menar dock att kostnaderna ibland blir så höga att de äter upp större delen av kundernas avkastning.

