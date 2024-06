Flygandet ökar och oljebranschen jublar

Stor fat-ökning

Det är dock kortdistansflygningarna som har drivit återhämtningen, menar Simon Warren som är analytiker vid Vitol Group.

Han förutspår att efterfrågan på jetbränsle kommer att öka med 650 000 fat per dag i år. En glädjande nyhet för oljebranschen där förbrukningen av just flygbränsle drabbades mycket hårdare och mer varaktigt än någon annan oljeprodukt under pandemin.

“Den globala jet-efterfrågan är nu tillbaka på nivåerna före Covid för första gången sedan 2020”, säger Warren.

Inget bränsle-rekord i sikte

Trots att flygbränsleförbrukningen ökar har förbättrad effektivitet inom flygindustrin lett till en något lägre total bränsleförbrukning jämfört med 2019.

International Energy Agency och FGE förväntar sig inte att efterfrågan på jetbränsle kommer att överträffa nivåerna från 2019 i år.

“Flygresor är i stort sett tillbaka på nivåerna före pandemin. De har också försökt öka sin effektivitet genom att få plats med fler människor på flygplanen, så de förbrukar något mindre jetbränsle än de gjorde före pandemin”, säger Jeffrey Barron som är analytiker vid US Energy Information Administration.

