Fasttejpad banan såldes för 60 miljoner – stals av åskådare

Åt upp den inför publik

En version av verket köptes 2024 för motsvarande cirka 5,8 miljoner euro, eller över 60 miljoner kronor, av kryptoprofilen Justin Sun.

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Konstverket har flera gånger blivit uppätet eller stulit uppmärksamhet genom spektakulära aktioner. På premiärutställningen i Miami åt performancekonstnären David Datuna upp bananen inför publik.

Liknande incidenter inträffade senare i Seoul och vid museet i Metz, där en besökare åt frukten under 2025.

Den aktuella stölden skiljer sig dock från tidigare händelser eftersom gärningspersonen inte har identifierats.

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Känd för provokativa verk

Museet uppger att man därför valt att gå vidare rättsligt, bland annat av respekt för konstverket och institutionens samlingar.

Cattelan är känd för provokativa verk som utmanar synen på konst, värde och konsumtion.

Bland hans mest uppmärksammade skapelser finns även den fullt fungerande guldtoaletten America, som stals från ett brittiskt slott 2019. Toaletten monterades ned och guldet återfanns aldrig.

Polisen har ännu inte offentliggjort några uppgifter om den misstänkta personen bakom den senaste bananstölden.

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