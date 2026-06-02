Ett konstverk som sålts för drygt 60 miljoner kronor stals från ett galleri i Frankrike. Men det gick ganska enkelt att återställa.
Fasttejpad banan såldes för 60 miljoner – stals av åskådare
Den omtalade konstinstallationen Comedian av den italienske konstnären Maurizio Cattelan har återigen hamnat i centrum för uppmärksamhet.
Verket består av en banan fasttejpad på en vägg och stals under helgen från Centre Pompidou-Metz i östra Frankrike.
Museet upptäckte försvinnandet på söndagen när en säkerhetsvakt noterade att bananen saknades.
Byter ut bananen
Händelsen har fått institutionen att lämna in en polisanmälan mot okänd gärningsperson. Trots den uppmärksammade stölden har verket snabbt kunnat återställas, skriver Euronews.
Själva bananen byts nämligen regelbundet ut, normalt var tredje dag, för att hållas färsk.
Det egentliga konstverket består inte av frukten i sig utan av ett äkthetscertifikat och detaljerade instruktioner för hur installationen ska presenteras.
Comedian skapade stor debatt när verket visades första gången på konstmässan Art Basel i Miami 2019. Då erbjöds det för omkring 120 000 dollar. Sedan dess har värdet stigit kraftigt.
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Åt upp den inför publik
En version av verket köptes 2024 för motsvarande cirka 5,8 miljoner euro, eller över 60 miljoner kronor, av kryptoprofilen Justin Sun.
Konstverket har flera gånger blivit uppätet eller stulit uppmärksamhet genom spektakulära aktioner. På premiärutställningen i Miami åt performancekonstnären David Datuna upp bananen inför publik.
Liknande incidenter inträffade senare i Seoul och vid museet i Metz, där en besökare åt frukten under 2025.
Den aktuella stölden skiljer sig dock från tidigare händelser eftersom gärningspersonen inte har identifierats.
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Känd för provokativa verk
Museet uppger att man därför valt att gå vidare rättsligt, bland annat av respekt för konstverket och institutionens samlingar.
Cattelan är känd för provokativa verk som utmanar synen på konst, värde och konsumtion.
Bland hans mest uppmärksammade skapelser finns även den fullt fungerande guldtoaletten America, som stals från ett brittiskt slott 2019. Toaletten monterades ned och guldet återfanns aldrig.
Polisen har ännu inte offentliggjort några uppgifter om den misstänkta personen bakom den senaste bananstölden.
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