Storaffär i city när kyrka blir kyrka

Världen

"Nordkorea världens ledande bankrånare"

Nordkorea stal motsvarande drygt 14 miljarder kronor under det här året genom att hacka kryptobörser och stjäla kryptovaluta. Enligt nya forskningsdata står Nordkorea för två tredjedelar av alla digitala tillgångsstölder globalt, skriver Financial Times. Nordkorea har hittills under 2024 stulit motsvarande drygt 14 miljarder kronor genom att hacka sig in och stjäla kryptovaluta. Det är …