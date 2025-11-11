Miljardärens fru gick loss – köpte ambassad i London

Jack Ma, en av Kinas rikaste personer, gjorde uppmärksammad comeback i sitt Alibaba tidigare i år efter en tid i kylan.

Men nu är det hans fru som väcker uppmärksamheten – med ett husköp.

Enligt brittiska register har hustrun Cathy Ying Zhang köpt en historisk byggnad i Londons exklusiva Belgravia för 19,5 miljoner pund, nästan en kvarts miljard kronor, skriver Financial Times.

Har en egen hiss

Fastigheten, som tidigare har varit såväl Italiens ambassad som den italienska försvarsattachéns kontor, omfattar nästan 740 kvadratmeter och räknas som byggnadsminnesmärkt.

Huset placerar sig bland de mest exklusiva försäljningarna i London under det senaste året – den 34:e dyraste affären enligt fastighetsdatabasen LonRes, motsvarande de 0,4 procent dyraste objekten i staden.

Den ombyggda ambassaden har bland annat sex sovrum, hiss och en biosalong. Enligt fastighetsmäklare lockas köpare i området ofta av den höga säkerhetsnivån och närheten till diplomatkvarteren.