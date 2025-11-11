Dagens PS
Miljardärens fru gick loss – köpte ambassad i London

Jack Ma tycks återigen vara i hetluften i Kina efter en period i frysboxen. (Foto: Maja Suslin/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Jack Ma och hans familj fortsätter att bygga upp sin fastighetsportfölj utomlands. En historisk byggnad i London är senaste tillskottet.

Jack Ma, en av Kinas rikaste personer, gjorde uppmärksammad comeback i sitt Alibaba tidigare i år efter en tid i kylan.

Men nu är det hans fru som väcker uppmärksamheten – med ett husköp.

Enligt brittiska register har hustrun Cathy Ying Zhang köpt en historisk byggnad i Londons exklusiva Belgravia för 19,5 miljoner pund, nästan en kvarts miljard kronor, skriver Financial Times.

Har en egen hiss

Fastigheten, som tidigare har varit såväl Italiens ambassad som den italienska försvarsattachéns kontor, omfattar nästan 740 kvadratmeter och räknas som byggnadsminnesmärkt.

Huset placerar sig bland de mest exklusiva försäljningarna i London under det senaste året – den 34:e dyraste affären enligt fastighetsdatabasen LonRes, motsvarande de 0,4 procent dyraste objekten i staden.

Den ombyggda ambassaden har bland annat sex sovrum, hiss och en biosalong. Enligt fastighetsmäklare lockas köpare i området ofta av den höga säkerhetsnivån och närheten till diplomatkvarteren.

Tillbringar mycket tid utomlands

Köpet är det senaste i en lång rad internationella fastighetsaffärer som kopplats till familjen Ma.

Efter att Alibaba-grundaren kommit i onåd hos kinesiska myndigheter 2020 har han tillbringat större delen av tiden utanför Kina, bland annat i Japan.

Under samma period har familjen gjort flera investeringar i prestigeobjekt i Europa och Asien.

Köpte ett franskt slott

Zhang förvärvade i fjol tre sammanhängande shophouses i Singapore för motsvarande ungefär 325 miljoner kronor och är även ensam ägare till ett Hongkongbaserat bolag som köpte ett franskt slott med tillhörande vingårdar.

Familjen äger dessutom en fastighet på Victoria Peak i Hongkong – tidigare den belgiska regeringens residens – som byggts om till en ny privatbostad.

Även investerat i USA

Jack Ma har även gjort uppmärksammade fastighetsköp i USA. Redan 2015 köpte han en stor egendom i delstaten New York med omfattande mark och naturtillgångar, skriver Fortune.

Att kinesiska techmiljardärer placerar kapital i utländska lyxfastigheter är en växande trend, ofta genom bolag registrerade i skatteparadis som Brittiska Jungfruöarna.

Motiven är både kapitalförvaltning och diskretion, då flera affärer sker utan att ägarna namnges offentligt.

Lägenheter som inte finns säljs för en kvarts miljard. Realtid

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats.

