Expert om börskaoset: Då blir det köpläge

Rally i Japan efter gårdagens historiska ras

De japanska börserna tar revansch efter Svarta måndagen-vibbarna i går och har under tisdagsmorgonen, svensk tid, stigit med över 10 procent. Både Nikkei 225 och Topixindexet, som föll med över 12 procent under gårdagen, är på banan igen. Under börskaoset på måndagen rasade de japanska marknaderna med historiska mått, inte sedan den så kallade Svarta …