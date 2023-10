Evergrande-rally efter återupptagen handel

Börs & Finans

Sampo satsar: Nu kan If växa i Sverige

Försäkringsbolaget If och dess ägare Sampo knoppar av Mandatum och blir ett renodlat försäkringsbolag. Nu finns möjligheter till en ny strategi. Sakförsäkringsbolaget If har i dag en femtedel av den svenska marknaden och är stora även i Norge och Finland. Nu har dess finska ägare Sampo avknoppat nybildade Mandatum som under måndagen noterades på Helsingforsbörsen. …