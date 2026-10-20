Flera revisorer och finansiella rådgivare har förlitat sig på uppgifter från Eurobattery Minerals. Nu växer frågorna om hur bolagets problem kunde passera granskningen utan att upptäckas tidigare.
Eurobattery-skandalen växer – alla skyller ifrån sig
Dagens PS har tidigare rapporterat om gruvbolaget Eurobattery Minerals och hur bolaget befinner sig i en djup förtroendekris.
Bland annat har Boliden förnekat att det finns något avtal med gruvbolaget om framtida kopparleveranser.
Nu riktas uppmärksamheten mot revisorerna, rådgivarna och handelsplatsen NGM. En genomgång som Dagens industri har gjort visar hur frågetecken kring gruvtillstånd, affärsplaner och vd Roberto García inte tycks ha lett till tillräckliga kontroller.
Revisorerna hänvisar till underlagen
Stein-Are Karlsen på revisionsbyrån Baker Tilly var Eurobatterys revisor mellan 2019 och 2025. Under perioden lämnade han i princip rena revisionsberättelser.
När det gäller bolagets påstådda gruvtillgångar utomlands hänvisar han till värderingar från externa parter.
”Jag har fått underlag till värderingar från externa parter. Det är det jag har gått på”, säger han till Di.
Under 2025 började Karlsen ställa frågor till vd men uppger att han hade svårt att få fram information. Eurobattery bytte därefter revisor.
Efterträdaren Johan Isbrand hade inga anmärkningar i den senaste revisionsberättelsen.
Han hänvisar bland annat till en analys från Mangold Fondkommission som i maj publicerade en 30-sidig rapport med prognoser om miljardintäkter. Där uppgavs att den planerade gruvan i Spanien hade alla nödvändiga tillstånd på plats.
Uppgiften visade sig vara felaktig och prospekteringen har stoppats.
Mangold ser ingen anledning till självkritik
Mangold medger att bolaget inte gjorde någon självständig granskning utan förlitade sig på information från Eurobattery Minerals.
”Kunde vi ha gjort annorlunda? Nej, vi tycker inte det”, säger en chef på Mangold till Di.
Inte heller Augment Partners, som var finansiell rådgivare vid börsintroduktionen 2019, anser att granskningen brustit. Bolaget uppger att det genomförde kontroller med hjälp av jurister, men att man blivit mer vaksam efter avslöjandena.
Handelsplatsen NGM avböjer att kommentera det enskilda ärendet med hänvisning till sekretess kring marknadsövervakningen.
Aktien fortsatt handelsstoppad
Eurobattery Minerals aktiekurs har varit handelsstoppad sedan den 15 september.
NGM har även beslutat att placera aktien under observation efter uppgifter om en dom mot vd i Spanien och en brottsmisstanke i Sverige.
Den 2 oktober avgick revisorn Johan Isbrand och revisorssuppleanten Nils Appelqvist. Bolaget offentliggjorde avhoppen den 15 oktober och uppgav att styrelsen ska föreslå en ny revisor vid en extra bolagsstämma.
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