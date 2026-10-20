Eurobattery-skandalen växer – alla skyller ifrån sig

Nu riktas uppmärksamheten mot revisorerna, rådgivarna och handelsplatsen NGM. En genomgång som Dagens industri har gjort visar hur frågetecken kring gruvtillstånd, affärsplaner och vd Roberto García inte tycks ha lett till tillräckliga kontroller.

Revisorerna hänvisar till underlagen

Stein-Are Karlsen på revisionsbyrån Baker Tilly var Eurobatterys revisor mellan 2019 och 2025. Under perioden lämnade han i princip rena revisionsberättelser.

När det gäller bolagets påstådda gruvtillgångar utomlands hänvisar han till värderingar från externa parter.

”Jag har fått underlag till värderingar från externa parter. Det är det jag har gått på”, säger han till Di.

Under 2025 började Karlsen ställa frågor till vd men uppger att han hade svårt att få fram information. Eurobattery bytte därefter revisor.

Efterträdaren Johan Isbrand hade inga anmärkningar i den senaste revisionsberättelsen.

Han hänvisar bland annat till en analys från Mangold Fondkommission som i maj publicerade en 30-sidig rapport med prognoser om miljardintäkter. Där uppgavs att den planerade gruvan i Spanien hade alla nödvändiga tillstånd på plats.

Uppgiften visade sig vara felaktig och prospekteringen har stoppats.