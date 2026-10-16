EU laddar för handelskrig mot Kina – vill ha nytt supervapen

Vid toppmötet i Bryssel i veckan stod handelsrelationen med Kina högt på dagordningen. Enligt Reuters vill EU både använda befintliga handelsskydd och utveckla nya instrument för att komma åt vad europeiska beslutsfattare beskriver som en osund konkurrens.

Bakgrunden är ett växande handelsunderskott som blivit svårt att bortse från. Under 2025 uppgick EU:s underskott i varuhandeln med Kina till omkring 360 miljarder euro. Det motsvarar över 4 000 miljarder kronor.

Frankrike och Tyskland vill gå längre

Det mest långtgående förslaget kommer från Frankrike och Tyskland som nu står närmare varandra i synen på hur EU ska möta Kina. Länderna vill bland annat snabba på utredningar om kinesiska subventioner och införa nya verktyg för att minska Europas beroende av kinesiska leverantörer, enligt Reuters.

Ett av förslagen har beskrivits som ett slags nödbroms: EU ska snabbare kunna slå tillbaka när handelspartner använder ekonomiska påtryckningar eller när import hotar europeiska strategiska intressen. Det skulle kunna innebära hårdare begränsningar för företag som anses dra nytta av konkurrenssnedvridande kinesisk politik.

EU har redan ett så kallat antitvångsinstrument som kan användas vid ekonomiska påtryckningar. Frågan är om unionen behöver nya befogenheter eller om det framför allt handlar om att använda de befintliga verktygen mer offensivt.