Ekonomen: "Sportlovsveckan 5 000 kronor dyrare 2025"

Lägre boräntor, minskad skatt och stigande löner. Men för den som tänker sig en fjällsemester blir det dyrare än någonsin visar den årliga kartläggningen som bank- och försäkringsgivaren låtit göra.

Veckans börsprofil är en artikelserie som publiceras varje fredag där Dagens PS ställer fem snabba frågor till en aktuell person inom börs och finans.

Namn: Stefan Westerberg.

Titel: Privatekonom Länsförsäkringar.

Bakgrund: Tillträdde som Privatekonom sommaren 2023 innan dess chefsekonom för Stockholms Handelskammare under nära 5 år. Även bakgrund från Näringsdepartementet och Kommerskollegium.

Aktuell: Publicerade precis sin årliga kartläggning av priset på en sportlovssemester.

1. Flera experter tror att räntan fortsätter ned även 2025, men hur låg kan den bli egentligen, blir det fler sänkningar efter våren?

“Mycket pekar på att styrräntan sjunker fram till sommaren och där och då landar under 2 procent, som innebär en expansiv penningpolitik med tanke på att det naturliga ränteläget ligger runt 2 procent. Just nu prisar marknaden in en styrräntenivå mellan 1,5–1,75 procent mot sommaren. Den främsta förklaringen till de lägre räntorna är att de ekonomiska hjulen snurrar långsamt och att hushållens konsumtion hackar på låga nivåer. För de med rörligt på bolånet innebär de lägre räntorna att kostnaderna kommer minska ytterligare framöver. Det är rimligt att anta att de rörliga bolåneräntorna landar runt en procentenhet över styrräntan, med viss eftersläpning.”