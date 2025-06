Blev rik på finanskrisen

Steve Eisman genomskådat tidigt den amerikanska bostadsbubblan och satsade mot marknaden genom att blanka bostadsobligationer. När kraschen kom 2008 tjänade han enorma summor – och blev en symbol för dem som vågade gå emot hela finanssystemet.

Eisman slog igenom när Michael Lewis skrev bästsäljare The Big Short. Där porträtteras Eisman som den frispråkige investeraren som tjänar stort på att satsa mot bostadsmarknaden innan kraschen. I filmversionen från 2015 spelas han av Steve Carell under det fiktiva namnet Mark Baum.

Marknaden kan fortfarande blomstra, enligt Eisman

I dagens marknad följer Eisman utvecklingen med samma skarpa blick. Han säger att marknaden blomstrar om Trump lyckas förhandla fram avtal med de länder han infört tullar mot – men att risken för recession ökar dramatiskt om det misslyckas.

Ett fortsatt tullkrig mellan USA och EU kan däremot, enligt finansprofilen, fälla hela världsekonomin

“Tullarna och risken för ett handelskrig är just nu det enda verkliga hotet mot marknaden”, säger han. “Det är helt binärt – antingen löser det sig, eller så går det riktigt illa. Och jag har ingen metod för att bedöma oddsen”, säger han till CNBC.

Men konflikten med EU är olöst – och tickar mot deadline.

Steve Eisman drar i intervjun om handelskriget en parallell till upptakten till första världskriget, med allianser och avskräckande avtal som i slutändan förvärrade motsättningarna.

Även om uppgörelser med andra länder – som Kina – och är viktiga för marknaderna är konflikten med EU den mest allvarliga. USA:s tullkrig med EU kan enligt den kända finansprofilen, fälla hela världsekonomin.

Ett av Mark Baums mest kända citat från filmen The Big Short är: “Truth is like poetry. And most people f*ing hate poetry”. Om det är något som Eisman faktiskt sagt är oklart. Men han är känd för att leverera hårda sanningar om marknaden till politikerna.

