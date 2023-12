Efter Fed-beskedet – börsen inleder på nya årshögstanivåer

På onsdagskvällen kom amerikanska centralbanken Fed med det oväntat positiva beskedet att lämna räntan orörd – och flagga för inget mindre än tre räntesänkningar under 2024, vilket Dagens PS har rapporterat om.

Samtidigt faller svenska inflationen kraftigt i november, vilket Dagens PS har rapporterat om.

Börsen inledde därmed torsdagsmorgonen med ett smärre rally där fastighetssektorn stiger kraftigt under öppningshandeln, skriver Dagens Industri.

Topp 10-listan domineras nästan helt av fastighetssektorn. SBB är uppe på plus 16 procent, KlaraBo plus 11 procent, JM plus 10 procent, följt av flera andra fastighetsbolag strax under tvåsiffrigt.

Dock lyckas inte byggbolaget Bonava inte haka med i fastighetssektorns glädjefest. Aktien inleder på minus 5 procent.

Här går det desto sämre

Sämst på börsen under torsdagsmorgonen går det för mobiltelefonsbolaget Strax som inleder på minus 9 procent.

Även teknikbolaget Precise Biometric ligger svagt på minus 7 procent.

Läkemedelsbolaget Isofol Medical fortsätter att dras med förra veckans misslyckade laboratorieförsök. Aktien ligger på torsdagsmorgonen på runt minus 3 procent.

Det avrundar morgonen på Stockholmsbörsen där storbolagsindex OMXS30 och breda OMXSPI inledde affärerna på 1,7 procent respektive 2,8 procent – vilket är nya årsbästasiffror, enligt Omni.

Läs mer:

14 december: KPI dagens största händelse

Flera är nu polisanmälda på Alecta

Bioteknik återhämtar sig på börsen när räntan stabiliseras