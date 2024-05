Bravida-chef skröt om saltade fakturor på julfesten

“Just when I thought I was out, they pull me back in.”

Den ikoniska repliken från tredje “Gudfadern”-filmen kan nog en och annan toppchef på Bravida (börskurs Bravida Holding) känna igen sig i.

Trots dubbla avslutade krisutredningar fortsätter installationsbolagets faktureringsskandal – nu med nya komprometterande uppgifter från en tidigare anställd montör.

Kollegorna bekräftar

Montören jobbade på en Bravida-avdelning i Mellansverige och mötte starkt motstånd när han gick emot ledningens instruktioner om att överfakturera kunder.

När han och kollegorna angav “ej debiterbar tid” i sina rapporter, ändrade cheferna själva i uppgifterna för att få ut mer pengar.

Montörens redogörelse bekräftas av kollegor på andra Bravida-avdelningar.

“Jag skulle tro att detta sker på alla ställen”, säger en av dem till Dagens Industri.

