Börs-twisten: SBB kovände

Veg of Lund är ett svenskt bolag som startades 2016 med visionen att skapa växtbaserade klimatsmarta och smakrika livsmedelsprodukter. Första produkten är potatisdrycken som nu säljs i Europa under varumärket DUG®. Veg of Lund är sedan 2020 noterat på First North Growth Market (symbol VOLAB).

