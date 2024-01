Bitcoin får godkänt för EFT-handel – med varning

Aktier

11 januari: Håll koll på USA:s inflationssiffror

Dagens PS guidar dig på börs- och affärsfronten. I dag kommer nya KPI-siffror in i USA men även arbetslöshetssiffror, vilka båda väntas påverka Feds räntepolitik. BÖRS: StämmorMyfirstapp (extra), 10:00 Peptonic Medical (extra), 14:00 Gaming Corps (extra) Corporate ActionsBioservo avnotering sista dag för handel på First NorthClavister exklusive rätt N 12:4, 1 krona per aktieGötenehus avnotering …