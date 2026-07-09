Återhämtning på Wall Street – chipbolag lyfte

Chipbolag agerade draglok, däribland Micron Technology och Sandisk som klättrade 4,5 respektive 7,6 procent.

Oljepriset har efter veckans kraftiga lyft fallit tillbaka något på torsdagen, trots fortsatt stopp för fartygstrafiken genom Hormuzsundet till följd av nya amerikanska attacker i Iran och nya iranska angrepp mot grannländer runt Persiska viken.

Ett fat Nordsjöolja (Brent), som handlades närmare 80 dollar på onsdagen, kostar nu 76,1 dollar per fat.