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Börs & Finans

Återhämtning på Wall Street – chipbolag lyfte

Wall Street återhämtade sig på torsdagen, trots nya attacker vid Persiska viken.
Wall Street återhämtade sig på torsdagen, trots nya attacker vid Persiska viken. Foto: Richard Drew/AP/TT
Nasdaqs tekniktunga kompositindex avslutade handelsdagen på plus 1,3 procent. Det breda S&P500-indexet stängde upp 0,8 procent medan Dow Jones industriindex ökade 0,3 procent.

Börserna i New York vände uppåt på torsdagen, AI-aktier agerade draglok.

Nasdaqs tekniktunga kompositindex avslutade handelsdagen på plus 1,3 procent. Det breda S&P500-indexet stängde upp 0,8 procent medan Dow Jones industriindex ökade 0,3 procent.

Chipbolag agerade draglok, däribland Micron Technology och Sandisk som klättrade 4,5 respektive 7,6 procent.

Oljepriset har efter veckans kraftiga lyft fallit tillbaka något på torsdagen, trots fortsatt stopp för fartygstrafiken genom Hormuzsundet till följd av nya amerikanska attacker i Iran och nya iranska angrepp mot grannländer runt Persiska viken.

Ett fat Nordsjöolja (Brent), som handlades närmare 80 dollar på onsdagen, kostar nu 76,1 dollar per fat.

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