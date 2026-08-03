Astra Zeneca rasar på Stockholmsbörsen

Astra Zeneca är sämst presterande bland OMXS30-bolagen med en nedgång på 6,5 procent. Detta efter uppgifter till Financial Times om ett samgående med amerikanska konkurrenten Bristol Myers Squibb.

Nedgången innebär att Astra Zenecas aktiekurs nu är den lägsta sedan oktober 2025.

Bland storbolagen går framför allt mätteknikföretaget Hexagon starkt, aktien stiger 3,2 procent. Även luftvärmepumptillverkaren Nibe går starkt med en uppgång på 2,7 procent.

Den generella uppgången på Stockholmsbörsen är i linje med utvecklingen runtom i Europa. Under förmiddagen har oljepriset backat omkring 4,7 procent i anslutning till ny optimism kring en lösning på Irankonflikten. President Donald Trump har sagt att nya samtal ska inledas under måndagen.