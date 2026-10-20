Den amerikanska techbjässen Amazon rusar mot ett börsvärde på 3 000 miljarder dollar efter en höjd rekommendation på aktien från Morgan Stanley.
Amazon nära att spränga magisk gräns efter Morgan Stanley-råd
När USA-börsen stängde handeln på måndagen uppgick Amazons marknadsvärde till 2 837 miljarder dollar, vilket motsvarar hisnande 28 139 miljarder kronor.
Det rapporterar bland andra Dagens Industri.
CNBC uppger att Wall Street-banken Morgan Stanley i en analys har övervikt på aktien i Jeff Bezos livsverk Amazon. Banken höjer sin riktkurs för aktien från 335 till 350 dollar. Enligt Morgan Stanley är uppsidan i aktien därmed 40 procent, sett till fredagen då kursen stängde på 250 dollar.
Det motiveras bland annat med att tillväxten ser stark ut med högre marginaler och att detta är kopplat till företagets molntjänst AWS och potentialen inom AI och robotik.
Endast fyra bolag har nått 3 000 miljarder dollar
Hittills är det bara fyra bolag i världen som passerat milstolpen 3 000 miljarder dollar i börsvärde, konstaterar Di och under gårdagens session på New York-börsen hade Amazon enligt tidningen behövt stiga omkring 6 procent för att nå dit.
Enligt Morgan Stanley är aktien i bolaget ett toppval som ”kommer att får ett stort uppsving från en mängd katalysatorer”, skriver CNBC.
”Amazon är en nyckelaktör som möjliggör och gynnas av agentisk AI, och det förblir oförändrat även efter Muse (Metas personliga AI-agent)”, resonerar bankens analytiker.
Därtill kommer bolaget, heter det, att bolaget utnyttja sin e-handelsinfrastruktur och sin lojala användarbas för att fortsätta generera intäkter.
Hela 62 av 64 analytiker har positiv syn på aktien
Det ska sägas att Morgan Stanley inte är ensamt om att hissa aktien i Amazon till skyarna. Det är snarare konsensus bland bedömare, skriver Handelsbankens ekonomikanal EFN, som hänvisar till data från LSEG.
”Av de 64 analytiker som bevakar Amazon har 62 rekommendationen köp eller starkt köp för aktien”, framgår det.
Den kvartett som tidigare nått börsvärdet minst 3 000 miljarder dollar är Nvidia, Apple, Alphabet och Microsoft.
Nu lyfter Morgan Stanley-analytikern Brian Nowak fram fem argument för Amazon-aktiens kraftigt lyft.
”På en marknad med både gungbräda och eftersläntrare inom AI presenterar vi fem katalysatorer framöver för att omvärdera aktier och driva en väsentlig överavkastning”, förklarar han, uppger Yahoo Finance.
Här är de fem katalysatorerna i korthet, enligt banken:
Snabbare AWS-tillväxt
Förväntan är att intäkterna för AWS, Amazons molnenhet, ökar med 47 procent under 2027 och 42 procent under 2028, upp från 41 respektive 37 procent. Man anser att AWS-tillväxten och den framtida vinsten på området i dag är underskattad.
Större AWS-vinster
Vidare tror bankens analytiker på rörelsemarginaler för AWS på 42 procent under 2027 och 44 procent under 2028, vilket stöder en vinst per aktie på cirka 16,50 dollar för Amazon under 2028.
Bedrock
”Mer insyn i Bedrock, Amazons AI-modelltjänst, kan höja aktiens värdering från cirka 15 gånger 2028 års vinst”, skriver Yahoo också med hänvisning till Morgan Stanley.
AI-shopping
Prgnosen är även att Amazon kommer att framstå som en vinnare i takt med att AI-shoppingagenter sprider sig. Förväntan är att företaget på lite sikt kommer att samarbeta med Metas AI-agent Muse. Julenhandeln blir första testet för detta, tror Morgan Stanleys analytiker.
Robotik
Slutligen är bedömninge att varje 10 procent av Amazons globala enheter ”som går genom deras robotdrivna distributionscenter skulle kunna spara 2 till 4 miljarder dollar per år, uppskattar Morgan Stanley”.