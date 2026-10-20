Amazon nära att spränga magisk gräns efter Morgan Stanley-råd

Det rapporterar bland andra Dagens Industri.

CNBC uppger att Wall Street-banken Morgan Stanley i en analys har övervikt på aktien i Jeff Bezos livsverk Amazon. Banken höjer sin riktkurs för aktien från 335 till 350 dollar. Enligt Morgan Stanley är uppsidan i aktien därmed 40 procent, sett till fredagen då kursen stängde på 250 dollar.

Det motiveras bland annat med att tillväxten ser stark ut med högre marginaler och att detta är kopplat till företagets molntjänst AWS och potentialen inom AI och robotik.

Endast fyra bolag har nått 3 000 miljarder dollar

Hittills är det bara fyra bolag i världen som passerat milstolpen 3 000 miljarder dollar i börsvärde, konstaterar Di och under gårdagens session på New York-börsen hade Amazon enligt tidningen behövt stiga omkring 6 procent för att nå dit.

Enligt Morgan Stanley är aktien i bolaget ett toppval som ”kommer att får ett stort uppsving från en mängd katalysatorer”, skriver CNBC.

”Amazon är en nyckelaktör som möjliggör och gynnas av agentisk AI, och det förblir oförändrat även efter Muse (Metas personliga AI-agent)”, resonerar bankens analytiker.

Därtill kommer bolaget, heter det, att bolaget utnyttja sin e-handelsinfrastruktur och sin lojala användarbas för att fortsätta generera intäkter.