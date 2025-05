Warren Buffett är mänsklig – köpte "fel" aktie

Det är svårt att tro, men till och börsoraklet Warren Buffett, 94, kan misslyckas på börsen.

Nu bör det tilläggas att den avgående Wall Street-legendaren alltid har lång horisont på sina innehav. Men det är ändå smått unikt att den ikoniske investeraren gjorde en felbedömning när hans konglomerat Berkshire Hathaway för tre år sedan gick in Occidental Petroleum.

Buffetts förlust hittills: 6,4 miljarder dollar

Med sina stora aktieköp i oljejätten kan Berkshire få status som bolagets största aktieägare. Berkshire ruvar i dag på 28 procent av aktierna i Occidental Petroleum och har betalat över 50 dollar per aktie under en stor del av affärerna, berättar The Wall Street Journal.

På onsdagen stod aktien i 39 dollar och Berkshire har därmed förlorat omkring 6,4 miljarder dollar sedan aktien i Occidental Petroleum toppade .

Blotta närvaron av Buffett, som brukar ge skjuts, har inte hjälpt företaget i en just nu extremt hårt prövad oljebransch.

