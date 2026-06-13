Suget efter Space X-aktien ”extremt högt”

”De har varit ett extremt högt intresse jämfört med tidigare börsnoteringar vi haft på alla våra nordiska marknader”, säger Nordnets sparekonom Calle Söderberg i en skriftlig kommentar till TT.

Nordnet var en av få mäklarfirmor som kunde erbjuda köp av aktien inför börspremiären på fredagen. Hur många som fick köpa vill inte nätmäklaren berätta.

Men alla som ville fick tilldelning ”om än i reducerad skala mot hur många aktier man sökte, detta då intresset var så pass stort”, säger Söderberg.

Och det blev en riktig börsfest för de som fick hoppa på från start. Aktien i Elon Musk rymd- och satellitbolag steg med 19 procent under fredagens handel på Nasdaqbörsen i New York. Därmed landade det totala börsvärdet på Space X vid fredagens slut på 2 200 miljarder dollar, eller hissnande 20 800 miljarder kronor.