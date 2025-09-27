Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Aktier

Knepiga aktier i Kina är plötsligt omsvärmade

Kina
Det är plötsligt rusning till Shanghaibörsen (bilden) och Hongkongbörsen. I artikeln ser du varför. (Foto: Andy Wong/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 27 sep. 2025Publicerad: 27 sep. 2025

Kinas aktier, som länge ratades av investerare, är nu omåttligt populära, berättar amerikanska CNBC och förklarar vad som eldar på intresset.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Både inhemska och utländska investerare rusar till kinesiska aktier, samtidigt som Shanghai Composite tidigare under september noterade sin höga nivå på ett decennium.

Även Hongkongbörsen övertygar och uppges ha stigit med 30 procent i år och kan stoltsera med den största ökningen sedan 2017. Det gäller alltså Hang Seng-indexet i Hongkong.

ANNONS

Det är den fina avkastningen som får investerare att flockas kring marknaderna i Kina, framgår det.

Hon chansade och håvade in en månadslön

CNBC berättar om hur en kinesisk handelskvinna nyligen placerade 10 procent av sina pengar på börsen i Kina och på bara några dagar drog in en månadslön.

Hon är förstås glad över utdelningen på aktiemarknaden när sparräntorna hos de kinesiska bankerna är låga.

”Aktier är heta just nu”, säger hon.

Länge undvek börsspekulanter Kina då aktierna ansågs omöjliga att satsa på.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Det ändrade synen på marknaderna i Kina

ANNONS

Men sedan har det skett ett skifte och regimen i Peking uppmuntrar investerare att ta position på börsen.

”Det har skett en förändring i den politiska avsikten eftersom deflationstrycket blir alltmer framträdande”, säger Hao Hong, IT-chef på Lotus Asset Management, till CNBC.

Experten konstaterar att den kinesiska regeringens lägger tonvikt på att få snurr på ekonomin. Tillväxt står i fokus och riskerna hamnar i skuggan av det.

För ganska exakt ett år sedan gick Kinas centralbankschef och andra finanstoppar ut och deklarerade att åtgärder skulle sättas in till stöd för ekonomin och aktiemarknaden.

Det blev startskottet på haussen för Kinas börser.

Tar då ut sina pengar och “springer för livet”

Men Hao Hong berättar för CNBC att många kineser fortfarande liknar aktiemarknaden vid ett kasino.

”Ingen tror att det är en långsiktig investering. Det är väldigt annorlunda än i USA”, säger Hong.

”Till skillnad från i USA där privatpersoner står för cirka 20 % av handeln, står Kinas genomsnittliga investerare för 90 % av den dagliga handeln, enligt HSBC-data”, skriver den amerikanska finansnyhetskanalen.

ANNONS

Därmed, heter det, kan boomen på börsen i Kina lika snabbt övergå i en kollaps.

”Så fort jag hör eller känner att marknaden går ner tar jag mina pengar och springer för livet”, skrattar IT-chefen Hao Hong i CNBC-intervjun.

Läs även: Utdelning: Lyft portföljen med aktier som delar med sig DagensPS

Läs vidare: Strateg: USA:s tjurmarknad extrema 363 procent av BNP DagensPS

Läs mer: Skapades som ett skämt – nu handlas den på börsen Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktiemarknadHongkongbörsenInvesterareKinaShanghai
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Tjänstebilsfavoriten Tiguan laddhybrid R-Line SWE Edition
Volkswagen logo

Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.

 Se erbjudandet på SWE Edition här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS