Knepiga aktier i Kina är plötsligt omsvärmade

Både inhemska och utländska investerare rusar till kinesiska aktier, samtidigt som Shanghai Composite tidigare under september noterade sin höga nivå på ett decennium.

Även Hongkongbörsen övertygar och uppges ha stigit med 30 procent i år och kan stoltsera med den största ökningen sedan 2017. Det gäller alltså Hang Seng-indexet i Hongkong.

Det är den fina avkastningen som får investerare att flockas kring marknaderna i Kina, framgår det.

Hon chansade och håvade in en månadslön

CNBC berättar om hur en kinesisk handelskvinna nyligen placerade 10 procent av sina pengar på börsen i Kina och på bara några dagar drog in en månadslön.

Hon är förstås glad över utdelningen på aktiemarknaden när sparräntorna hos de kinesiska bankerna är låga.

”Aktier är heta just nu”, säger hon.

Länge undvek börsspekulanter Kina då aktierna ansågs omöjliga att satsa på.