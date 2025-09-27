Kinas aktier, som länge ratades av investerare, är nu omåttligt populära, berättar amerikanska CNBC och förklarar vad som eldar på intresset.
Knepiga aktier i Kina är plötsligt omsvärmade
Både inhemska och utländska investerare rusar till kinesiska aktier, samtidigt som Shanghai Composite tidigare under september noterade sin höga nivå på ett decennium.
Även Hongkongbörsen övertygar och uppges ha stigit med 30 procent i år och kan stoltsera med den största ökningen sedan 2017. Det gäller alltså Hang Seng-indexet i Hongkong.
Det är den fina avkastningen som får investerare att flockas kring marknaderna i Kina, framgår det.
Hon chansade och håvade in en månadslön
CNBC berättar om hur en kinesisk handelskvinna nyligen placerade 10 procent av sina pengar på börsen i Kina och på bara några dagar drog in en månadslön.
Hon är förstås glad över utdelningen på aktiemarknaden när sparräntorna hos de kinesiska bankerna är låga.
”Aktier är heta just nu”, säger hon.
Länge undvek börsspekulanter Kina då aktierna ansågs omöjliga att satsa på.
Det ändrade synen på marknaderna i Kina
Men sedan har det skett ett skifte och regimen i Peking uppmuntrar investerare att ta position på börsen.
”Det har skett en förändring i den politiska avsikten eftersom deflationstrycket blir alltmer framträdande”, säger Hao Hong, IT-chef på Lotus Asset Management, till CNBC.
Experten konstaterar att den kinesiska regeringens lägger tonvikt på att få snurr på ekonomin. Tillväxt står i fokus och riskerna hamnar i skuggan av det.
För ganska exakt ett år sedan gick Kinas centralbankschef och andra finanstoppar ut och deklarerade att åtgärder skulle sättas in till stöd för ekonomin och aktiemarknaden.
Det blev startskottet på haussen för Kinas börser.
Tar då ut sina pengar och “springer för livet”
Men Hao Hong berättar för CNBC att många kineser fortfarande liknar aktiemarknaden vid ett kasino.
”Ingen tror att det är en långsiktig investering. Det är väldigt annorlunda än i USA”, säger Hong.
”Till skillnad från i USA där privatpersoner står för cirka 20 % av handeln, står Kinas genomsnittliga investerare för 90 % av den dagliga handeln, enligt HSBC-data”, skriver den amerikanska finansnyhetskanalen.
Därmed, heter det, kan boomen på börsen i Kina lika snabbt övergå i en kollaps.
”Så fort jag hör eller känner att marknaden går ner tar jag mina pengar och springer för livet”, skrattar IT-chefen Hao Hong i CNBC-intervjun.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
