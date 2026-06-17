Electrolux tar in miljarder i emission

Dessutom kom anmälningar in om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 40 procent av de erbjudna aktierna.

Det innebär att emissionen blev fulltecknad. Electrolux tillförs en bruttolikvid på cirka 9,1 miljarder kronor, före avdrag för transaktionskostnader.

Electrolux största ägare, Wallenbergsfärens investmentbolag Investor, åtog sig att teckna sin andel i emissionen.