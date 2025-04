Donald Trump historisk som börsens marodör

Sämsta börsutvecklingen på nästan 100 år

Samtidigt som Donald Trump firar sina 100 dagar som USA:s president visar det sig nu att aktiemarknaden tidigare inte gått så dåligt under någon president under nästan ett sekel, alltså 100 år.

“Aktiemarknaden under Trump har sett en av sina sämsta prestationer någonsin under de första 100 dagarna av ett amerikanskt presidentskap. Det är den sämsta starten på ett år sedan Gerald Ford tog över efter Richard Nixon för 50 år sedan, och den femte sämsta utvecklingen på aktiemarknaderna under nästan ett sekel – en tidsperiod som inkluderar den stora depressionen, stora krig och stagflationskriget på 1970-talet.”

Donald Trump skriver därmed in sig i historieböckerna som den makthavare i Vita huset som dragit ner börsen mest under sin start på presidentskapet. (Fortune)