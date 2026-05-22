Cerebras rusade 68 procent – men håll i pengarna

En kund i praktiken: Förenade Arabemiraten

Här blir det problematiskt. Cerebras omsatte 510 miljoner dollar 2025. Av det kom 86 procent från två aktörer i Abu Dhabi.

Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence, MBZUAI, stod för 62 procent. G42, det Abu Dhabi-baserade teknikkonglomeratet, stod för ytterligare 24 procent. Cerebras eget prospekt identifierar MBZUAI som en ”related party” till G42.

Det är i praktiken en och samma köpare: Abu Dhabi-staten.

MBZUAI är inget vanligt universitet. Det grundades 2018 som en del av Emiratens nationella AI-strategi och leds indirekt av Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, landets nationella säkerhetsrådgivare. Universitetet agerar som en statlig inköpscentral för AI-infrastruktur.

Det de köper är inte kurslitteratur utan kompletta superdatorer. Cerebras säljer kluster av 64 sammankopplade chip under varumärket Condor Galaxy.

Realtid har beskrivit hur kundkoncentrationen normalt skulle skrämma bort investerare. Det gör den uppenbarligen inte i dagens AI-marknad.

Geopolitisk risk på köpet

G42 har anklagats för historiska kopplingar till Kina, bland annat genom tidigare samarbeten med Huawei. Den amerikanska säkerhetsmyndigheten CFIUS granskade relationen och godkände den först i mars 2025, efter att G42:s aktieinnehav i Cerebras omstrukturerades till rösträttslösa aktier.

G42 avyttrade sina kinesiska investeringar 2024 och ingick ett partnerskap med Microsoft som en del av omstruktureringen.

Men risken kvarstår. Om USA skärper exportrestriktionerna eller om de geopolitiska förhållandena förändras kan Cerebras tvingas välja mellan sin största kund och den amerikanska marknaden.

Redan 2024 rapporterade Realtid om G42-kopplingen och de kinesiska anklagelserna. Sedan dess har Cerebras fått CFIUS-godkännande, men den underliggande beroendestrukturen är oförändrad.

OpenAI-avtalet kan förändra bilden

I januari slöt Cerebras ett avtal med OpenAI initialt värt över 10 miljarder dollar. Avtalet har sedan utökats till över 20 miljarder dollar för 750 megawatt beräkningskapacitet med möjlighet att skala upp till 2 gigawatt fram till 2030.

Det är här den potentiella vändpunkten finns. Om OpenAI-avtalet levererar som planerat kan Cerebras på sikt minska beroendet av Abu Dhabi. Bolaget har även tecknat avtal med Amazon Web Services.

Men priset var högt. Cerebras gav OpenAI teckningsoptioner motsvarande upp till tio procent av företaget. Och avtalet har ännu inte genererat betydande intäkter.

Varning till svenska sparare

Cerebras handlas till ett P/S-tal på cirka 128 gånger omsättningen. I februari, tre månader före noteringen, värderades bolaget till 23 miljarder dollar på den privata marknaden.

Nu är marknadsvärdet nästan tre gånger högre. Analytikern Geoffrey Seiler på Motley Fool konstaterar att Cerebras ”fortfarande måste bevisa att det är mer än en nischspelare”.

Aktien går att köpa via svenska nätmäklare med tillgång till Nasdaq. Men det finns tungt vägande skäl att avvakta.

Dagens PS har rapporterat hur även Nvidia pressas trots rekordresultat. Nvidia handlas till ett P/S-tal kring 25 men har bevisad lönsamhet, tiotusentals kunder och ett moget ekosystem.

Cerebras har en revolutionär produkt men saknar allt det andra.

Att nya typer av AI-aktier väntas bli vinnare 2026 gör det frestande att kliva in tidigt. Men läget sammanfattas bäst så här:

86 procent av intäkterna från en enda statlig sfär.

Negativt kassaflöde. P/S 128.

Geopolitisk exponering mot Mellanöstern och Kina.

Ingen bevisad förmåga att bredda kundbasen.

Cerebras kan bli en framtida vinnare. Men den som köper aktien i dag köper ett löfte, inte ett bevis.

Avvakta tills bolaget visar att OpenAI-avtalet genererar verkliga intäkter och att kundbasen breddas bortom Abu Dhabi.

Den som vill ha exponering mot AI-infrastruktur har tryggare alternativ i Nvidia eller breda teknikfonder.