Airbnb bromsar in – har pionjären peakat?

Airbnb är ett av få företag som kan göra anspråk på att ha förändrat en hel bransch: hotellbranschen.

När nu bolaget förbereder sig för att rapportera sina kvartalssiffror nästa vecka riktas investerarnas blickar mot ett tydligt mönster, nämligen att tillväxten mattas av.

Samtidigt har aktien sjunkit under året, och frågan väcks om boende-jätten har nått sin peak, skriver The Economist.

Införts restriktioner i flera städer

Sedan starten 2007 har Airbnb vuxit från ett nischat delningsinitiativ till en global plattform med över åtta miljoner boenden i nästan alla världens länder.

Lönsamheten har förbättrats kraftigt – bolaget redovisade nyligen en rörelsemarginal på drygt 20 procent – men expansionstakten är inte längre densamma.

Bolaget står inför flera utmaningar. Osäkerhet kring handelspolitiken i USA har påverkat konsumenternas resplaner, samtidigt som städer som Paris och Barcelona infört restriktioner för korttidsuthyrning, skriver Euronews.