Airbnb bromsar in – har pionjären peakat?

airbnb
Brian Chesky startade Airbnb som ett sätt att få in lite extrapengar, och han leder fortfarande företaget. (Foto: Eric Risberg/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Efter åratal av snabb tillväxt får Airbnb allt svårare att nå nya kunder. Bolaget försöker nu bredda sin affär – men vissa investerare är skeptiska.

Airbnb är ett av få företag som kan göra anspråk på att ha förändrat en hel bransch: hotellbranschen.

När nu bolaget förbereder sig för att rapportera sina kvartalssiffror nästa vecka riktas investerarnas blickar mot ett tydligt mönster, nämligen att tillväxten mattas av.

Samtidigt har aktien sjunkit under året, och frågan väcks om boende-jätten har nått sin peak, skriver The Economist.

Införts restriktioner i flera städer

Sedan starten 2007 har Airbnb vuxit från ett nischat delningsinitiativ till en global plattform med över åtta miljoner boenden i nästan alla världens länder.

Lönsamheten har förbättrats kraftigt – bolaget redovisade nyligen en rörelsemarginal på drygt 20 procent – men expansionstakten är inte längre densamma.

Bolaget står inför flera utmaningar. Osäkerhet kring handelspolitiken i USA har påverkat konsumenternas resplaner, samtidigt som städer som Paris och Barcelona infört restriktioner för korttidsuthyrning, skriver Euronews.

Vill bredda affären

Konkurrensen hårdnar också från resejättar som Booking.com och Expedia, vilket bidragit till en avmattning i webbtrafiken.

För att återvinna momentum försöker Airbnb bredda sin affär.

Ett viktigt mål är att växa utanför de fem kärnmarknaderna – USA, Storbritannien, Frankrike, Kanada och Australien – som fortfarande står för omkring hälften av alla övernattningar.

Vill bli en upplevelse-app

Bolaget investerar därför mer i marknadsföring och lokala betalningslösningar i tillväxtländer som Brasilien och Indien, där bokningarna ökar betydligt snabbare än på de etablerade marknaderna.

Airbnb har även börjat inkludera hotell i sitt utbud, i hopp om att attrahera affärsresenärer och stärka sin närvaro i stadskärnor. I dag finns tiotusentals hotell med listningar på plattformen, enligt branschdata.

Samtidigt återvänder företaget så sakteliga till upplevelsesegmentet.

Blir mer av ett social nätverk

En uppdaterad app lanserades i våras med nya aktiviteter och tjänster, bland annat personlig träning och sociala funktioner för användare som vill hålla kontakt efter en resa.

Medan fler använder AI-verktyg som ChatGPT för att planera resor väljer Airbnb en mer försiktig linje och satsar på att bygga egna lösningar som ska förstå användarnas preferenser.

Målet är att stärka relationen till kunderna och visa att Airbnb fortfarande kan växa bortom rollen som enbart en digital förmedlare av en säng att sova i. Men investerare frågar sig om det verkligen kommer att fungera.

AirbnbHotellresor
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

