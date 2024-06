ABB överväger avstyckning för miljardbelopp

Det svensk-schweiziska bolaget (börskurs ABB) arbetar med China International Capital Corp. för att undersöka en möjlig försäljning av tillgångar inom affärsområdet elektrifierad fordon. Kinesiska bolag som vill expandera globalt har visat preliminärt intresse, enligt källor till Bloomberg.

Miljardaffär för ABB

Försäljningsprocessen skulle kunna dra igång så snart som den här månaden. Om affären blir av skulle den kunna dra in mellan en miljard och två miljarder kronor. Överväganden pågår och ABB kan fortfarande bestämma sig för att behålla verksamheten.

Det handlar bland annat om tillgångar inom ABBs fordonsladdare i Kina, men företrädare från ABB och CICC har avböjt att kommentera ärendet närmare.

En miljon sålda fordonsladdare

Det globala teknikbolaget uppger att man har sålt över en miljon laddare för elfordon världen över. I samband med att man öppnade en ny fabrik i Italien så fördubblade man tillverkningskapaciteten för batteriladdare.

Skulle det bli en affär så ansluter man sig till en lång rad bolag som har valt att avveckla delar av sin verksamhet och närvaro i Kina.

ABBs aktie har haft ett mycket starkt år och har hittills rusat hela 36 procent, och fick rejält med skjuts i samband med en stark prognos i april, där bolagets lönsamhet ser ut att bli starkare än vad som var väntat tidigare.

ANNONS

Läs mer: ABB Considering sales of some electric mobility assets (Bloomberg)

Läs även: Kina utmanar väst: “Vi är bättre” (Dagens PS)