5 oktober: USA redovisar sin handelsbalans

Makro/ekonomi:

Svensk Handel publicerar Trygghetsbarometer, ett säkerhetsindex som är ett sammanfattande mått på andelen unika butiker som blivit utsatta för brott, kl 06-08

Förste vice riksbankschef Anna Breman deltar i en paneldiskussion under rubriken: “Running up that hill – taking stock of the hiking cycle” under ECB:s penningpolitiska konferens​ i Frankfurt, kl 11.45