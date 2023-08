30 augusti: Det händer på börsen idag

Makro/ekonomi:

Medlingsinstitutet publicerar den senaste konjunkturlönestatistiken som visar löneutvecklingen till och med juni, kl 08

Finansinspektionen: Försäkringsföretagens årsredogörelse, 2022, kl 08

Konjunkturinstitutet publicerar konjunkturbarometern, kl 09

Ekonomistyrningsverkets månads utfall, juli, kl 09

Förste vice riksbankschef Anna Breman deltar i en paneldiskussion om inflation under The Annual Congress of the European Economic Association, 12.45

Business Sweden och Swedish Chamber International presenterar resultatet av undersökningen Global Business Climate Survey. Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, Business Swedens vd Jan Larsson och Andreas Hatzigeorgiou, ordförande för Swedish Chambers International (SCI) och vd för Stockholms handelskammare deltar, kl 13-14

Acea: Bilförsäljning, föregående månad