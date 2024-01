3 januari: Mer statistik över bilförsäljningen

Börs:

Stämmor

10:00 Job Solution (extra)

Corporate Actions

Coala Life exklusive rätt N 4:1, 6 öre per aktie

Eurobattery Minerals exklusive rätt N 2:1, 40 öre per aktie

Eurocine Vaccines exklusive rätt N 26:10, 2 öre per aktie

Börshandel

Tokyobörsen stängd

Makro:

USA bilförsäljning

06:00 Indien PMI industri

08:00 Sverige bilförsäljning från Trafikanalys

08:00 Turkiet KPI

08:00 Turkiet PPI

09:30 Schweiz PMI industri

09:55 Tyskland arbetslöshet

12:00 Lettland industriproduktion

12:00 Portugal industriproduktion

13:00 Sverige vattenmagasin

13:00 USA ansökan om bolån

14:30 Federal Reserve tal av Barkin

16:00 USA ISM tillverkningsindex

16:00 USA lediga jobb (Jolts)

20:00 Federal Reserve protokoll penningpolitisk möte

22:30 USA API oljelager

23:00 Australien PMI tjänstesektorn reviderad

