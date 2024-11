Svindlande: Rolex-dykare värderas till miljarder 

Rolex Submariner sattes i produktion år 1953. På den tiden var tanken att den primärt skulle göra djuphavsdykare sällskap nere på botten.

Så blev det inte riktigt.

Idag har klockan istället blivit en symbol för framgång bland både affärsmän på Wall Street och diverse lyxkonsumenter världen över.

Dess enorma popularitet har nu bidragit till att klockornas totala marknadsvärde på andrahandsmarknaden närmar sig 50 miljarder dollar.

En glimt bakom kulisserna

Det var i samband med publiceringen av den auktoriserade boken Submariner: The Watch that Unlocked the Deep som Rolex släppte siffror över Submariners totala produktion – något som aldrig tidigare gjorts.

De nästan 4 miljoner Submariner- och Sea Dweller-klockor som Rolex har producerat mellan 1953 och 2020 uppskattas tillsammans ha ett värde på nära 50 miljarder dollar på andrahandsmarknaden, rapporterar The Business Times.