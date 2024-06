Stjärnan anordnar episk auktion: Bling och glamour

Rick Ross tänker städa upp i garderoben i slutet av juni då hela 800 prylar hamnar på Julien’s Auctions i Los Angeles.

Hiphop-stjärnan vill dela med sig till samhället och en del av pengarna går därför till välgörenhet säger han.

Auktionen har fått namnet Push It to the Limit—Luxury & Lifestyle och rymmer en hel del bling bling-prylar finns med från stjärnans karriär.

“Jag vill dela med mig några av de mest episka och sällsynta dyrgriparna som jag har samlat på mig under min karriär”, säger Ross, enligt Robb Report.

Sällsynta sneakers på auktion

Bland de 800 prylarna finns 300 par skor, där höjdpunkten antagligen är ett par sneakers av Air Jordan 3 “Father of Asahd”.

De är ett samarbete med vännen och rapparen DJ Khaled och har aldrig funnit till försäljning på marknaden, vilket givetvis ökar intresset. Prislappen lär hamna på flera tusen dollar.

Dessa sällsynta sneakers lära dra in runt 5 000 dollar. (Foto: Julien’s Auctions)

ANNONS

Med i samlingen finns även en röd skinnjacka med tigerränder, som lär dra in några hundra dollar.

Den här skinnjackan med klös i finns med på auktionen i Los Angeles. (Foto: Julien’s Auctions)

Ross är även förtjust i glammiga kläder som guldfärgade Versace-skjortor, med en prislapp på runt 700 dollar.