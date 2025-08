Skidsemester mitt i sommaren – i Sydamerika

I Chile och Argentina är det just nu mitt i säsong. Här bjuds det på mäktiga vyer, hög höjd, puderåkning och en afterski med pisco sour, malbec och dans till långt in på småtimmarna. Och jo, det är långt bort. Men just därför slipper du trängas. Här är några favoriter – från klassiska Portillo till feststinna Valle Nevado och legendariska Las Leñas, rapporterar NY Times.

Portillo: Där både snön och chilenskt rödvin serveras i världsklass. (Foto: Canva)

Portillo – gult hotell och guldkantad gemenskap

Portillo är Chiles äldsta vintersportort och ligger 15 mil nordost om Santiago. Här, vid den blågrönskimrande Inkasjön och med Andernas branta väggar som fond, ligger det solgula hotellet där allt kretsar kring skidåkning, socialt häng och – om man har tur – landslaget från Österrike eller Schweiz som är här på träningsläger.

Här finns bara 35 pister, men tack vare att hotellet maxar vid 450 gäster räcker snön till alla. För de som vill ha mer kick finns helikopterskidåkning med utsikt mot Aconcagua, Sydamerikas högsta topp. Efter åken samlas alla i utomhuspoolen eller på Tio Bob’s med ett glas chilenskt rött. Enligt den amerikanska skidprofilen Kim Reichhelm, som lett resor hit i 20 år, är det just gemenskapen som gör Portillo unikt.

Säsong: Till 28 september

Pris: Från cirka 14 850 till 29 125 kronor per person för sju nätter med helpension och liftkort. Heliski från cirka 4 580 kronor per person (för en körning).

