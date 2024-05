Så gick konst för halv miljard dollar upp i rök

Storleken spelar roll

ANNONS

Storleken kan ha spelat roll, där det ofta är svårare att transportera stora konstverk. “The Rape of Europa” är betydligt större än Rembrandts “Christ in the Storm on the Sea of Galilee” – som var ett av verken som försvann.

Ett annat verk som gick upp i rök – “Chez Tortoni” av Édouard Manet – är omgivet av ännu mer suspense.

Där lämnade tjuvarna kvar den största delen av ramarna till tavlan kvar bakom sig, skriver CNN.

Internt jobb

Ramarna lämnade kvar i ett helt annat rum, utan att sätta igång några larm överhuvudtaget, vilket till största sannolikhet bevisar något, menar den förre FBI-agenten Bob Wittman som också var med i programmet.

“Enligt FBI är 89 procent av alla konstkupper från museer interna jobb”, säger han och klargör:

“Det är så dessa sakerna blir stulna.”

Samtliga konstverk som stals är fortfarande försvunna och ingen har åtalats för stölden.

ANNONS

Läs även:

Vilken tavla: Konstförsäljningen störtdyker. Dagens PS

Konsthandel – en riskfylld konstart. Dagens PS