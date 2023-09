Topp 5: Här är världens bästa hotell

5. Aman Tokyo, Japan

Ljusa, sobra färgskalor och material, spa och hissnande vyer.

Du som vill ha det bästa av det bästa när du besöker Japan bör checka in på hotellet Aman i Tokyo.

Läs mer här!

4. The Upper House, Hongkong

Lyxhotell med panoramavy över Hongkong som passar den som vill ha hela staden under sina fötter.

Läs mer här!

3. Four Seasons vid Chao Phraya River, Bangkok, Thailand

One night in Bankok? Då ska du ta in på detta lyxhotell vid floden Chao Phraya, där du kan uppleva Thailands huvudstad från dess bästa sida.

Läs mer här!

2. Rosewood Hongkong, Hongkong

Känn Hongkongs storstadspuls utanför fönstret, antingen från din säng, från jacuzzin eller hotellets osannolika infinitypool. Vid horisonten finns bergen och den vilda naturen.

Läs mer här!

1. Världens bästa hotell: Passalacqua, Moltrasio, Italien

Vid Comosjön i norra Italien ligger lyxhotellet Passalacqua. Här finns allt det bästa som Italien kan erbjuda dig: underskön natur, förstklassig mat och vacker arkitektur.

Läs mer här!

