Glöm flygplansläge – snart talar vi i mobilen på flyget

Fria zoner

35 procent av de svarande är positiva till den nya teknologin på flyget men vill se begränsningar i form av typ ”tysta timmar”.

73 procent säger rentav att de skulle kunna tänka sig att boka plats på flygplan som erbjuder en samtalsfri zon.

”Vill koppla av”

”Det är en intressant förändring för resebranschen och EU är först ut med att tillåta den här typen av användning av 5G-nätet under flygresor. För resenärerna kan det dels innebära en större frihet, att exempelvis kunna jobba under flygturen, men för många är ju flygresan också en möjlighet att koppla av och inte störas av omvärlden”, konstaterar Momondos talesperson Per Christiansen.

Tar en lur på låtsas

Vi har dessutom redan en stor grupp som vill undvika pratglada medpassagerare på flyget, visar undersökningen.

55 procent av de svarande säger att de använt hörlurar för att visa att de inte är intresserade av att prata – och en fjärdedel har gått så långt som till att låtsas sova.

