Obamas favoritfilmer skapade dålig stämning

På onsdag skrev Barack Obama på X att de bästa filmer han sett i år är Rustin, American Symphony och Leave the World Behind, det rapporterar Newsweek.

De tre toppfilmerna

Hans tre favoritfilmer har producerats genom Higher Ground, ett bolag som den tidigare presidenten grundat tillsammans med sin hustru Michelle Obama för att visa upp talanger inom underhållningsbranschen.

Efter att X-användaren Libs, från Tik Tok, anklagat filmen Leave the World Behind, för att “demonisera” vita människor väckte den kontrovers och fick negativa recensioner.

Ovanför sin filmlista skriver Barack Obama att författare och skådespelare tidigare i år har strejkat för bättre arbetsvillkor.

“Det ledde till viktiga förändringar som kommer att förändra branschen till det bättre. Här är några filmer som återspeglar deras hårda arbete under det senaste året, inklusive några som Rustin, American Symphony och Leave the World Behind som vi var stolta över att släppa genom HGMedia. Vilka filmer har jag missat?”, skrev han i sitt X-inlägg.