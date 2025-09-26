Att investera i diamanter är en sak, att investera i färgade diamanter är en helt annan. Här talar vi inte om de klassiska genomskinliga stenarna, som lika gärna kan vara syntetiska. Utan om naturens egen avantgardistiska konstutställning där kristaller pressats i miljontals år tills de blivit blå, gula, rosa eller gröna.
Ovanliga färgade diamanter till rekordpriser
Mest läst i kategorin
Zuckerbergs glasögon-fiasko: när framtiden kraschade på scen
Mark Zuckerberg ville göra om glasögonlanseringen i Kalifornien till sitt stora Steve Jobs-ögonblick. I stället snubblade Meta-chefen på tekniska problem, integritetsfrågor och en publik som mest skrattade åt honom. Glasögon som framtidens dator Mark Zuckerberg drömmer om att vi snart ska kasta mobilen i soporna och istället leva med ett par glasögon på näsan som …
Åtta byggnader i Stockholm du måste se innan du dör
New York Times har gjort listan om Stockholm – men vi gör den roligare. Åtta byggnader sticker ut så mycket att de platsar i internationell press. Här möts Gustavian stil, Swedish Grace, funktionalism och brutalism i en mix som förklarar varför huvudstaden är mer än bara vatten, köttbullar och skärgård. Carl Eldh Ateljémuseum “Ragnar Östberg …
En fjädrande stol - symbolen för svensk sommar
Det började med en smed i Grythyttan och slutade med en stol som gungar hela folkhemmet. När Artur Lindqvist lanserade sin fjädrande fåtölj A2 på 1930-talet satte han ribban för hur en svensk sommar ska kännas. Sedan dess har generationer njutit av sill, jordgubbar och småprat – alltid med samma mjuka gungrörelse i ryggen. Från …
Perfect Shopping i Paris på detaljnivå
Paris är en stad som aldrig blir färdig med sig själv. Den uppfinner croissanten på nytt varje morgon, uppfinner nya modeord innan frukost och bjuder på så mycket lyx att även en svensk weekendturist kan känna sig som en filmstjärna. Men det handlar inte om de stora gesterna. Glöm Louvren och Eiffeltornet – den verkliga …
Kinas nya lyxvåg: Från kopior till kreativa ikoner
Begreppet “Made in China” har inte alltid varit synonymt med kvalitet. När någon säger kinesiskt mode går tankarna ofta till snabba kopior och masstillverkade plagg. Men något har hänt. Den kinesiska lyxindustrin håller på att omdefiniera sig själv, och det sker med både ambition och finess. Plötsligt är det inte längre bara Milano, Paris eller …
När syntetiska, färglösa diamanter översvämmat marknaden har färgade diamanter stått pall. Bara 0,01 procent av alla diamanter klassas som färgade i den mest eftertraktade kategorin.
I en artikel i MoneyWeek kan vi läsa att de är så ovanliga att även de största återförsäljarna kan gå månader utan att se ett riktigt topp-exemplar.
“Priserna på exklusiva färgade diamanter har vuxit med en genomsnittlig årstakt på 5,7 procent under de senaste två decennierna”, enligt Fancy Color Research Foundation.
Det är mer än vad många börsportföljer kan skryta med. Dessutom är diamanter något att bära och njuta av varje dag, i generationer.
Läs mer: Kina tog över diamantmarknaden – på en vecka Dagens PS
När naturen leker kemilärare
Färgerna är resultatet av vad som bäst kan beskrivas som geologiska lyckoträffar. Gult kommer från kväve, blått från bor, svart från grafit. Rosa och röda diamanter får sin nyans från mikroskopiska förändringar i kristallstrukturen, vilket gör dem till diamanternas motsvarighet till unika årgångsviner.
Ingen sten är den andra lik, vilket gör att marknaden ofta ser varje exemplar som en egen kategori. Här fungerar inte samma katalogisering som för vanliga diamanter. Köpare är ofta beredda att betala premium bara för att få det där speciella spelet i ljuset.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Högt värderat på internationell marknad
Färglösa diamanter må vara standard på bröllop, men när auktionsklubban faller är det nästan alltid färgade stenar som stjäl rubrikerna.
Den mest kända är Pink Star, en rosa diamant på 59,60 carat, som såldes för 71,2 miljoner dollar på Sotheby’s i Hongkong 2017. Långt tidigare, 2013, gick en blå diamant vid namn Winston Blue under klubban för 23,8 miljoner dollar. Och listan fortsätter.
“Det är inte förvånande med dessa priser när man ser till vilka ansträngningar naturen lagt ned på att skapa dem”, skriver Fancy Color Research Foundation. Och visst, en sten som tagit miljarder år att bildas förtjänar kanske mer än att glittra på röda mattan under en filmfestival.
Argyle-gruvans sista suck
Ett av de största skälen till den ständigt ökande prisnivån på färgade diamanter är nedläggningen av Rio Tintos Argyle-gruva i Australien 2020.
Gruvan stod för uppemot 90 procent av världens utbud av rosa diamanter. När flödet ströps förvandlades marknaden från exklusiv till nästan mytologisk. I dag betraktas varje ny färgad diamant som dyker upp i handeln som en kulturell händelse, inte bara ett köp.
Diamanter – en investering att låta gå i arv
Kunderna är lika varierade som stenarnas nyanser. Från kändisar som Taylor Swift (som med sin ring fick aktier i diamantbolag att rusa) till den diskreta internationella eliten som betraktar färgade diamanter som både smycke och hårdvaluta.
Skillnaden mot kryptovalutor? Färgade diamanter kräver inget lösenord och går dessutom att föra vidare till nästa generation.
När aktiemarknader svajar och räntor rusar står färgade diamanter orubbliga kvar som en kategori för samlare och investerare som vill ha stabilitet.
Som investering är de är bokstavligt talat oförstörbara, lättare att förvara än fastigheter och betydligt trevligare att visa upp på en glittrande tillställning eller två.
Fakta Perfect Weekend: Färgade diamanter
- Endast cirka 0,01 procent av alla diamanter är färgade i toppkvalitet.
- Priserna har stigit i snitt 5,7 procent per år i två decennier.
- Rosa och röda är de sällsyntaste och dyraste, blå strax därefter.
- Argyle-gruvan i Australien stod för 90 procent av utbudet av rosa diamanter innan nedläggningen 2020.
- Mest känd: Pink Star, 59,60 carat, såld för 71,2 miljoner dollar på Sotheby’s i Hongkong 2017.
Källa: MoneyWeek, 12 september 2025
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Senaste nytt
Nu investerar Norges fondbjässe i mer förnybart
Norges statliga förmögenhetsfond – norska oljefonden – lägger nu krut på en fond med inriktning på energiomställning, enligt Bloomberg. Det är Brookfield Asset Management som förvaltar den aktuella fonden som Norges statliga förmögenhetsfond, världens största, nu kliver in i. På fredagen kom beskedet att den norska statliga oljefonden, som den är mer känd som, gör …
Genombrott: Ny teknik kan ge elbilarna extrem räckvidd
Bilkoncernen Stellantis, som bland annat äger Peugeot och Jeep, hävdar att de har nått ett betydande genombrott inom batteriteknik. Tillsammans med batteriföretaget Saft har de utvecklat ett system som kallas IBIS (Intelligent Battery Integrated System). Denna nya arkitektur, som nu testas i en prototyp av Peugeot E-3008, har potential att kraftigt minska elbilens vikt, öka …
Hans fond fick toppbetyg – avslöjar senaste aktieköpet
"Vi fick generellt sett väldigt höga betyg och vår fond kom faktiskt ut högst av alla anbud när det gäller kvaliteten". Det berättar Cliens Sverigefonds förvaltare Roger Hedberg om hur den lilla uppstickaren nyligen lyckades slå välrenommerade aktörer som Nordea, Spiltan och Lannebo och kvala in som endast en av tio Sverigefonder som svenska PPM-sparare …
Avgjort: De får pengarna efter 15 år
Att få en medalj efter 15 år, vad kan det vara värt? En hel del, visar det sig. Fråga de svenska skidskyttarna. 2010, OS i Vancouver: Fredrik Lindström, Björn Ferry, Carl-Johan Bergman och Mattias Nilsson går i mål som fyra i skidskyttestafetten. 2011, VM i Khanty-Mansijsk: Samma kvartett går i mål på samma placering i …
Glöm allmän pension – här är nya ryggraden i din framtida ekonomi
Det som länge betraktats som ett tillägg är nu på väg att bli den viktigaste delen för framtidens pensionärer.? Det har pratats mycket om tjänstepensionen på senare tid. Detta inte minst då siffror från AMF i veckan kunde visa att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det senaste decenniet. Problemet är att …