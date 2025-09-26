Ovanliga färgade diamanter till rekordpriser

När syntetiska, färglösa diamanter översvämmat marknaden har färgade diamanter stått pall. Bara 0,01 procent av alla diamanter klassas som färgade i den mest eftertraktade kategorin.

I en artikel i MoneyWeek kan vi läsa att de är så ovanliga att även de största återförsäljarna kan gå månader utan att se ett riktigt topp-exemplar.

“The Argyle Phoenix”, en sällsynt röd diamant på 1,56 carat från den stängda Argyle-gruvan, visades under en pressvisning i London inför Phillips Geneva Jewels Auction den 13 maj 2024. Stenen är värderad till mellan 1 och 1,5 miljoner dollar. Foto: TT/AP Photo/Frank Augstein

“Priserna på exklusiva färgade diamanter har vuxit med en genomsnittlig årstakt på 5,7 procent under de senaste två decennierna”, enligt Fancy Color Research Foundation.

Det är mer än vad många börsportföljer kan skryta med. Dessutom är diamanter något att bära och njuta av varje dag, i generationer.

När naturen leker kemilärare

Färgerna är resultatet av vad som bäst kan beskrivas som geologiska lyckoträffar. Gult kommer från kväve, blått från bor, svart från grafit. Rosa och röda diamanter får sin nyans från mikroskopiska förändringar i kristallstrukturen, vilket gör dem till diamanternas motsvarighet till unika årgångsviner.

Diamantens kristallstruktur är så stark att bara kväve-, bor- och väteatomer är små nog att ta sig in i strukturen och orsaka färgskiftningar. Kväve är den vanligaste föroreningen och ger upphov till en gul nyans. Bor orsakar gråblå nyanser och väte röda, olivfärgade, blåa och violetta färgnyanser. Gammastrålning kan ge gröna nyanser. Foto: Deng Xiang/Unsplash

Ingen sten är den andra lik, vilket gör att marknaden ofta ser varje exemplar som en egen kategori. Här fungerar inte samma katalogisering som för vanliga diamanter. Köpare är ofta beredda att betala premium bara för att få det där speciella spelet i ljuset.