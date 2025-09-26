Dagensps.se
Ovanliga färgade diamanter till rekordpriser

Pink Star, en diamant på 59,60 carats, såldes för svindlande 71,2 miljoner dollar hos Sotheby’s i Hongkong 2017. Foto: TT/AP Photo/Vincent Yu
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 26 sep. 2025Publicerad: 26 sep. 2025

Att investera i diamanter är en sak, att investera i färgade diamanter är en helt annan. Här talar vi inte om de klassiska genomskinliga stenarna, som lika gärna kan vara syntetiska. Utan om naturens egen avantgardistiska konstutställning där kristaller pressats i miljontals år tills de blivit blå, gula, rosa eller gröna.

När syntetiska, färglösa diamanter översvämmat marknaden har färgade diamanter stått pall. Bara 0,01 procent av alla diamanter klassas som färgade i den mest eftertraktade kategorin.

I en artikel i MoneyWeek kan vi läsa att de är så ovanliga att även de största återförsäljarna kan gå månader utan att se ett riktigt topp-exemplar.

“The Argyle Phoenix”, en sällsynt röd diamant på 1,56 carat från den stängda Argyle-gruvan, visades under en pressvisning i London inför Phillips Geneva Jewels Auction den 13 maj 2024. Stenen är värderad till mellan 1 och 1,5 miljoner dollar. Foto: TT/AP Photo/Frank Augstein

“Priserna på exklusiva färgade diamanter har vuxit med en genomsnittlig årstakt på 5,7 procent under de senaste två decennierna”, enligt Fancy Color Research Foundation.

Det är mer än vad många börsportföljer kan skryta med. Dessutom är diamanter något att bära och njuta av varje dag, i generationer.

Läs mer: Kina tog över diamantmarknaden – på en vecka Dagens PS

När naturen leker kemilärare

Färgerna är resultatet av vad som bäst kan beskrivas som geologiska lyckoträffar. Gult kommer från kväve, blått från bor, svart från grafit. Rosa och röda diamanter får sin nyans från mikroskopiska förändringar i kristallstrukturen, vilket gör dem till diamanternas motsvarighet till unika årgångsviner.

Diamantens kristallstruktur är så stark att bara kväve-, bor- och väteatomer är små nog att ta sig in i strukturen och orsaka färgskiftningar. Kväve är den vanligaste föroreningen och ger upphov till en gul nyans. Bor orsakar gråblå nyanser och väte röda, olivfärgade, blåa och violetta färgnyanser. Gammastrålning kan ge gröna nyanser. Foto: Deng Xiang/Unsplash
Ingen sten är den andra lik, vilket gör att marknaden ofta ser varje exemplar som en egen kategori. Här fungerar inte samma katalogisering som för vanliga diamanter. Köpare är ofta beredda att betala premium bara för att få det där speciella spelet i ljuset.

Högt värderat på internationell marknad

Färglösa diamanter må vara standard på bröllop, men när auktionsklubban faller är det nästan alltid färgade stenar som stjäl rubrikerna.

Den mest kända är Pink Star, en rosa diamant på 59,60 carat, som såldes för 71,2 miljoner dollar på Sotheby’s i Hongkong 2017. Långt tidigare, 2013, gick en blå diamant vid namn Winston Blue under klubban för 23,8 miljoner dollar. Och listan fortsätter.

Den djupblå Hope-diamanten, 45,52 carat, har en dramatisk historia från 1600-talets Indien till dagens Smithsonian i Washington. Stenen är lika berömd för sin skönhet som för sitt rykte om en förbannelse och finns att se på National Museum of Natural History i Washington. Foto: TT/AP Photo/Ann Heisenfelt

“Det är inte förvånande med dessa priser när man ser till vilka ansträngningar naturen lagt ned på att skapa dem”, skriver Fancy Color Research Foundation. Och visst, en sten som tagit miljarder år att bildas förtjänar kanske mer än att glittra på röda mattan under en filmfestival.

Argyle-gruvans sista suck

Ett av de största skälen till den ständigt ökande prisnivån på färgade diamanter är nedläggningen av Rio Tintos Argyle-gruva i Australien 2020.

Gruvan stod för uppemot 90 procent av världens utbud av rosa diamanter. När flödet ströps förvandlades marknaden från exklusiv till nästan mytologisk. I dag betraktas varje ny färgad diamant som dyker upp i handeln som en kulturell händelse, inte bara ett köp.

Diamanter – en investering att låta gå i arv

Kunderna är lika varierade som stenarnas nyanser. Från kändisar som Taylor Swift (som med sin ring fick aktier i diamantbolag att rusa) till den diskreta internationella eliten som betraktar färgade diamanter som både smycke och hårdvaluta.

Skillnaden mot kryptovalutor? Färgade diamanter kräver inget lösenord och går dessutom att föra vidare till nästa generation.

Kanske kommer Taylor Swifts vintageinspirerade förlovningsring med en stor cushion­slipad diamant gå i arv i generationer. Foto: TT/Jordan Strauss/Invision/AP

När aktiemarknader svajar och räntor rusar står färgade diamanter orubbliga kvar som en kategori för samlare och investerare som vill ha stabilitet.

Som investering är de är bokstavligt talat oförstörbara, lättare att förvara än fastigheter och betydligt trevligare att visa upp på en glittrande tillställning eller två.

Fakta Perfect Weekend: Färgade diamanter

  • Endast cirka 0,01 procent av alla diamanter är färgade i toppkvalitet.
  • Priserna har stigit i snitt 5,7 procent per år i två decennier.
  • Rosa och röda är de sällsyntaste och dyraste, blå strax därefter.
  • Argyle-gruvan i Australien stod för 90 procent av utbudet av rosa diamanter innan nedläggningen 2020.
  • Mest känd: Pink Star, 59,60 carat, såld för 71,2 miljoner dollar på Sotheby’s i Hongkong 2017.
Källa: MoneyWeek, 12 september 2025

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

